Obyvatelé ukrajinského Dnipra se připravují na válku. Za zvuku sirén staví barikády a zatloukají okna

Obyvatelé milionového Dnipra každý den několikrát slyší zvuk sirén, které oznamují, že oblast je ohrožená, ať už nepřátelskými stíhačkami, nebo raketami. Auta pronikavě zrychlují a ulice se vylidňují. Někteří už ale sirény nevnímají a jdou nevzrušeně dál – do práce, z práce, na návštěvu nebo do obchodu. Od zpravodaje z místa Dnipro 17:51 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé ukrajinského Dnipra vytvářejí 4. března 2022 maskovací síť | Foto: Mykola Myakshykov/Ukrinform/NurPhoto | Zdroj: Reuters

V supermarketech je stále dost zboží a není tu o moc víc lidí než v mírových dobách.

Zákazníci ale nakupují hlavně trvanlivé potraviny – těstoviny, polévky v sáčku, balenou vodu, cukr a kotouče izolepy, aby doma zalepili okna a chránili se před úlomky skla při ostřelování. Válka se sem blíží a všichni to vědí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ukrajinské Dnipro zatím válečný konflikt přímo nezasáhl. Přítomnost války je tam ale cítit na každém kroku

V ulicích přibývá barikád vytvořených z pytlů s pískem a velkých pneumatik. Mosty přes mohutný Dněpr chrání ozbrojené hlídky a kontrolují projíždějící auta. Některé domy už vypadají jako pevnosti – s obrannými valy a okny zatlučenými deskami.

Nic z toho ale nesmíte fotit, jinak riskujete několikahodinový pobyt na policii, jak se to už několikrát stalo mým kolegům a nebyly to příjemné chvíle, když jim mířily do zad samopaly.

Opatrnost je namístě. Nemine den, aby v Dněpru nechytili špiona, který předává informace ruské straně.

Církevní zpěv, linoucí se nepřetržitě od rána do večera z pravoslavného kostela, jen umocňuje absurdní atmosféru těchto dní.

Do města se vrátila mrazivá zima a vzduchem poletují hebké sněhové vločky. Snášejí se na tmavé kaftany trojice místních ortodoxních Židů, kteří jdou pár kroků předem mnou a vesele se baví. Jakoby se nechumelilo.

Obsazení elektráren je pro ruskou armádu klíčové. Může je využívat v jednáních, hodnotí odborníci Číst článek

Vzpomínám na dvě mladé ženy, které jsem nedávno potkal v Mariupolu, nyní obleženém a ostřelovaném ze všech stran separatisty z Donbasu a ruskou armádou. Nevím, co s nimi je, s Mariupolem není telefonické spojení.

Pamatuji si, co mi říkaly. „My už jsme zažily ostřelování v roce 2014, Mariupol je město na linii nepřátelství, ale teď je to pro nás mnohem těžší. Osm let uběhlo a válka sem přišla znova, aniž bychom věděly proč. Nejhorší je, jak máme vysvětlit dětem, že se musejí ukrývat na chodbách a nespat v noci,“ pravila první.

Druhá byla ráda, že lidé konečně vidí, čeho je Putin schopný: „Konečně se otevřely oči i těm lidem na Ukrajině, kteří nevěřili, že Putin rozpoutá agresi a nevěřili, že jeho vojáci byli celou dobu přítomní na separatistických území v Doněcké a Luhanské oblasti. Teď všichni vidí, že Putin otevřeně vtrhnul na Ukrajinu a nejde mu jen o odtržení těch separatistických oblastí. Moje země, moje Ukrajina ale nepříteli klade silný odpor.“

Mariupol je už týden bez spojení se světem, ale nevzdává se. Má statečné obyvatelstvo.