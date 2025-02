ONLINE: Moskva odmítla Zelenského návrh. Jednat s Kyjevem o výměně okupovaných území nebude

Rusko nikdy nebude jednat s Ukrajinou o výměně okupovaného ukrajinského území za území, které v Kurské oblasti na západě Ruska obsadily ukrajinské jednotky. Uvedl to ve středu podle tiskových agentur mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. Reagoval tím na návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten v rozhovoru pro britský The Guardian řekl, že plánuje nabídnout Moskvě výměnu obsazených území. Sledujeme online Moskva 12:14 12. 2. 2025 (Aktualizováno: 12:34 12. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco Rusko okupuje téměř pětinu ukrajinského území, Ukrajina ovládá přibližně 450 kilometrů čtverečních (archivní foto) | Foto: Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty | Zdroj: Reuters

„To není možné,“ řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na Zelenského vyjádření. „Rusko nikdy nejednalo a nebude jednat o výměně svého území,“ zdůraznil podle agentury Interfax. „Ukrajinské jednotky budou vyhnány z tohoto (ruského) území. Všechny, které nebudou zničeny, budou vyhnány,“ dodal Peskov.

„Vyměníme jedno území za druhé,“ navrhl Zelenskyj v rozhovoru pro list The Guardian. Kyjev by se podle něj vzdal části ruské Kurské oblasti, kterou má pod kontrolou ukrajinská armáda, ale dodal, že zatím neví, o kterou část Ruskem okupovaného ukrajinského území by na oplátku požádal Kyjev.

Zatímco Rusko okupuje téměř pětinu ukrajinského území, více než 112 tisíc čtverečních kilometrů, Ukrajina ovládá přibližně 450 kilometrů čtverečních na západě ruské Kurské oblasti, poznamenala agentura Reuters. Odvolává se přitom na mapy bojiště z otevřených zdrojů.

Historie konfliktu

Konflikt na východě Ukrajiny začal v roce 2014, kdy prozápadní demonstranti v Kyjevě svrhli proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který pak uprchl do Ruska. Moskva vzápětí anektovala ukrajinský poloostrov Krym a podpořila separatisty na Donbasu v boji proti ukrajinským silám.

Putin pak 24. února 2022 nařídil ruským silám vpadnout do sousední země pod záminkou ochrany ruskojazyčného obyvatelstva a zabránění potenciálnímu ohrožení Ruska v případě hypotetického vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance.

Ruskou agresi, které se Ukrajina už téměř tři roky brání i díky finanční a vojenské pomoci ze Západu, Kyjev nazývá pokusem o uloupení cizího území v imperiálním stylu.

Moskva podmiňuje ukončení války tím, že se Kyjev zřekne ambicí vstoupit do NATO a také se - kromě Krymu - vzdá i čtyř regionů, které částečně okupují ruská vojska a které Putin prohlásil za připojené k Rusku.

Kyjev odmítá takovou kapitulaci a podmiňuje případnou dohodu s Ruskem tím, že získá bezpečnostní záruky, které by Rusko odradily od další agrese v budoucnu.

Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov ve středu oznámil, že měl ráno první schůzku se svým americkým protějškem Petem Hegsethem. Další podrobnosti o setkání podle agentury Reuters neuvedl.