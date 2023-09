Fico je nakloněný směrem na východ. Konec podpory Ukrajiny je reálný, soudí generálporučík Macko

„Robert Fico to neříká do větru kvůli svým příznivcům, ale chce to udělat,“ míní Macko.

„Je už víceméně nakloněný směrem na Východ, podobně jako Viktor Orbán, a tohle riziko je reálné,“ podotýká. „Bohužel si neuvědomuje, že tím posiluje ruského agresora a posouvá jeho agresi blíž k našim hranicím,“ varuje.

Fico kromě dodávek zbraní na Ukrajinu odsuzuje také západní sankce proti Rusku a spílá Severoatlantické alianci, přestože je Slovensko jejím členem. Parlamentní volby se na Slovensku konají předčasně 30. září.

Postup protiofenzivy

Ukrajinská armáda před rokem provedla mimořádně úspěšnou protiofenzivu na severu země. Svět udivila tím, jak rychle osvobodila Charkovskou oblast. Zároveň tím ale vytvořila velká očekávání.

Ukrajinci sice v posledních dnech hlásí další úspěchy, ve srovnání s tím, co se jim podařilo u Charkova, je však jejich letošní postup výrazně pomalejší, což bývá vysvětlováno tím, že Rusové tentokrát měli čas se na protiofenzivu dobře připravit.

Macko koncem srpna pro Český rozhlas Plus nastínil, že Ukrajinci na jedné straně potřebují blokovat Rusy na východě, na druhé straně se soustředit na jih.

„Vypadá to, že se jim to daří, protože hrozba ruského protiútoku v oblasti Kupjansku byla zažehnána. Tam Rusy opravdu zablokovali. Blokují je také v Doněcké oblasti a postupují též u oblasti Bachmutu a na jihu v Záporožské oblasti, kde se jim podařilo prolomit první okraje obrany,“ popisuje situaci Macko.

„Momentálně probíhají úporné boje na jihu v Záporožské oblasti přímo v tzv. Surovikinově linii a na východě, to je velmi čerstvé, u Bachmutu, který se snaží obklíčit,“ dodává.

Podzim a změna terénu

Vývoj na bojišti ovlivní i blížící se podzim a s ním spojená změna počasí. „Zásadním způsobem se změní terén. Nyní je ještě několik týdnů možné používat těžkou mechanizovanou techniku.“

V případě, že přijdou pravidelné deště, bude ale terén rozbahněný. „Kolová technika bude první, která bude mít problémy. Pásová má přece jen jinou manévrovací schopnost.“

„Ukrajinci ale můžou pokračovat tím, že prostřídají jednotky a budou používat lehčí jednotky na hlavních směrech, kde se jim daří, protože tam jdou už Rusové na doraz se svými rezervami a Ukrajinci potřebují udržet iniciativu a tlak,“ přibližuje Macko.

