Desítky tisíc Ukrajinců uvízly v Egyptě. Někteří se chtějí vrátit a bojovat, jiní zvažují cestu do Evropy

Tisíce ukrajinských turistů zůstávají nadále uvízlí v Egyptě. Během dovolené jim začala v jejich zemi válka. Přerušilo se letecké spojení. Egyptská vláda jim poskytuje dočasné bezplatné ubytování. Cestovní kanceláře i sami turisté se mezitím snaží koupit letenky kamkoliv do blízkosti Ukrajiny. Řeší ale také to, co s nimi bude po příletu do Evropy.

Tisíce ukrajinských turistů zůstávají nadále uvízlí v Egyptě. Během dovolené jim začala v jejich zemi válka

„23. února jsme přiletěli na dovolenou. A 24. ráno jsme zjistili, že začala válka. Žena se rozplakala. Mně začali volat kamarádi z Charkova, ptali se, jak na tom jsme. Říkal jsem jim, že jsme na dovolené v Egyptě. Chtěli mi poslat peníze, abychom se mohli vrátit.“

Alexandr se ženou Ksenií jsou z Kirovohradu a na dovolenou přiletěli se dvěma malými dětmi. Jejich dům zatím stojí, mají se tedy teoreticky ještě kam vrátit.

„Nabídli nám letenky do Maďarska. Chceme se vrátit na Ukrajinu, ale nevíme, jestli se to povede. S dětmi to bude těžké. Možná se vrátím sám, abych tam bránil vlast, a ženu s dětmi nechám někde v Evropě. Opravdu nevíme.“

Ubytování od egyptské vlády

Zatím tráví nedobrovolně prodloužený pobyt v Egyptě v tříhvězdičkovém hotelu v Hurghádě. Přesunuli se sem z jiného hotelu, kde trávili dovolenou. Tady už bydlí na náklady egyptské vlády. Aleksandr je svářeč, Ksenija pracovala jako bankovní úřednice.

„Děti tomu nerozumí. Nechápou to. Známá mi z Ukrajiny radila, abych to dětem nevysvětlovala. Její děti prý pořád pláčou. Bojí se.“

Ukrajinská rodina, stejně jako stovky dalších, ještě stále neví, jak a kam se nakonec z Egypta dostane. „Tohle není dovolená. Pořád jsme na telefonech, zjišťujeme, co se děje.“

Ve foyeru hotelu je plno. Všichni něco zjišťují přes internet, mění peníze, telefonují. Ukrajinsky i rusky. Někteří sedí na kufrech.

V hotelu jsou i uprchlíci

Ne všichni ale přiletěli do Egypta jako turisté. „My jsme s kolegou, také Ukrajincem, pracovali v Rusku na těžbě ropy. Pracovali jsme na Sibiři. Když začaly události na Ukrajině, hledali jsme cesty, jak z Ruska utéct. Jenže hranice na Ukrajinu byly najednou zavřené, lety z Ruska do Evropy zrušené,“ vypráví mi v kavárně kousek od hotelu Anton, který má rodinu nedaleko Charkova.

„Tak jsme na internetu hledali způsob, jak se dostat z Ruska do některé evropské země sousedící s Ukrajinou. A nakonec se jako nejlevnější a nejschůdnější varianta ukázala letenka do Egypta.“

Antonův kolega Vitalij žije kousek od Lvova. „Rodina je zatím v pořádku, ale dítěti je šest měsíců. Bydlíme v devítipatrovém domě. Každé dvě tři hodiny žena rychle oblékne dítě a běží s ním do sklepa.“

Anton i Vitalij řeší, jestli jet na Ukrajinu za rodinou, nebo zůstat v Evropě a pro rodinu vydělávat. Jedna postarší Ukrajinka ve foyeru hotelu jim ale jasně vysvětlila, že by měli jet okamžitě bojovat a že je ostuda, že tam ještě nejsou.

Anton s Vitalijem ale už koupili letenky – nejlevnější varianta jim vyšla do Drážďan.

Postoje Egypťanů

Kousek dál v Hurghádě má parfumerii Egypťan Básim. Ukrajinští i ruští turisté tvoří velkou část jeho klientely. „Cítíme, že si turisté teď svou dovolenou neužívají. Bojí se války, přemýšlejí o tom, co bude v jejich zemích, až se vrátí.“

Ukrajincům podle něj pomáhá nejen egyptský vláda, ale i samotní Egypťané: „Znám osobně několik místních, kteří u sebe ubytovali ukrajinské rodiny. Většinou někoho, koho znali.“

Básimovi je jasné, že válka ho na dlouho připraví jak o ukrajinské, tak i ruské turisty. A zdaleka nejen jeho.