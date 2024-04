ONLINE: Od USA potřebujeme zbraně dalekého dosahu a protivzdušnou obranu, apeluje Zelenskyj

Ukrajina nyní podle prezidenta Volodymyra Zelenského k obraně proti ruské invazi od Spojených států potřebuje především zbraně dalekého dosahu a protivzdušnou obranu. Americká Sněmovna reprezentantů v sobotu po několika měsících odkladů de facto schválila další vojenskou pomoc pro Kyjev; Senát i prezident Joe Biden již avizovali, že příslušný zákon podpoří. Senátem by podle agentury Reuters měl projít v příštím týdnu. Kyjev/Washington 18:54 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko chce podle Zelenského být začátkem léta být připravené na zahájení rozsáhlé ofenzívy a připravit se proto musí i Ukrajina (ilustrační foto) | Zdroj: Generální štáb ukrajinské armády

Zelenskyj v neděli v rozhovoru pro pořad Meet the Press stanice NBC kongresmanům opět poděkoval a zdůraznil, že USA podle něj nefinancují válku, ale pomáhají bránit svobodu a demokracii.

„Je to samozřejmě podpora od amerického lidu. Politická rozhodnutí závisí veřejném mínění. Tahle pomoc posílí ukrajinskou armádu a vyšle jasný signál Kremlu,“ řekl prezident napadené země.

Zelenskyj uznal, že ukrajinští obránci se v posledních týdnech a měsících potýkají s problémy kvůli nedostatku munice i vojáků.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své nedělní analýze uvedl, že Rusko by mohlo nadcházející týdny, než dorazí americká pomoc v hodnotě desítek miliard dolarů, využít a pokusit se na Ukrajině postoupit k operačně významným cílům, například k městu Časiv Jar.

„(Moskva) očekává, že Časiv Jar obsadí do 9. května...ukrajinským obráncům tam chybí vybavení, musí se potýkat s ruskými průzkumnými drony, které navádějí dělostřelectvo. Doufám, že zbraně dorazí brzy a útok odrazíme,“ uvedl Zelenskyj, který tento týden vojáky bojující na frontě Doněcké oblasti nedaleko Časiv Jaru navštívil.

Rusko chce podle Zelenského být začátkem léta připravené na zahájení rozsáhlé ofenzivy a připravit se proto musí i Ukrajina.

„Připravujeme se, vojáci absolvují výcvik, čekají na zbraňové systémy. Chceme, aby naše brigády byly plně vybavené. Potřebujeme tuto (americkou pomoc) co nejdříve... civilizovaný svět poskytuje jen munici, je to Ukrajina, která na frontové linie posílá své syny a dcery a ukazuje všem ostatním skutečnou cenu,“ dodal ukrajinský prezident.

Americký Senát by podle Reuters měl o pomoci Ukrajině předběžně hlasovat v úterý a zcela ji schválit do konce příštího týdne. Biden Senát v sobotu vyzval k co nejrychlejšímu přijetí zákona, aby jej sám mohl obratem podepsat.

Kdy se Ukrajině s americkou pomocí podaří zvrátit vývoj na bojišti, Zelenskyj v neděli nechtěl odhadovat. Stejně tak jasně neodpověděl na dotaz, zda bude Kyjev potřebovat stejný objem vojenské podpory i v příštím roce.