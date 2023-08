Škola, terapie a hlavně bezpečí. Uprchlíci z východu Ukrajiny našli útočiště v dětském centru ve Lvově

Centrum je určeno pro děti ve věku od tří do osmi let. „Jsou z různých rodin, třeba těch, které jsou vnitřně vysídlené, tedy uprchly z oblastí blízko fronty a teď jsou na západě Ukrajiny,“ říká Maria Zacharková, ředitelka Centra péče ve Lvově.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž ze Lvova

V centru se starají také o děti samoživitelů, děti z velkých rodin, dětských domovů, ale třeba i o děti vojáků a lidí s postižením.

„Máme tu hodiny angličtiny, ukrajinštiny, matematiky, ukrajinské historie… děti tu mohou navštívit i psychologa a logopeda,“ popisuje Zacharková.

U specialistů si děti mohou nejen v soukromí promluvit, ale také řešit individuální problémy.

‚Potřebují pomoc‘

„Centrum jsme otevřeli hlavně pro děti, které sem ve velkém počtu přicházely z oblastí na východě,“ vysvětluje Marianna Bilyková, ředitelka organizace Ukrajinská vzdělávací platforma, která centrum zřídila.

V centru se děti také vzdělávají. „Někteří sice mají ze svých škol online hodiny, ale jsou to děti a potřebují s tím často pomoc,“ míní Bilyková.

Ukrajinští uprchlíci zápolí s nejistotou i formuláři. Neví, zda po změně pravidel získají podporu Číst článek

Ukrajinská vzdělávací platforma se podle ní snaží taky o to, aby ukrajinské děti nemusely vyrůstat v institucích, jako jsou dětské domovy, ale aby mohly žít například u pěstounů. Pracují také s farnostmi, které v mnoha případech na Ukrajině zastupují sociální služby.

„Sociální politika na Ukrajině se musí opravdu hodně zlepšit. Ale během války je snaha o jakoukoliv reformu opravdu složitá. Mluvili jsme tu o snaze o deinstitucionalizaci dětí,“ vypráví Marianna Bilyková.

„Když začala válka, tak se asi 40 tisíc dětí vrátilo z dětských domovů ke svým příbuzným. Ne ale proto, že by na to rodiny byly připravené. A to je špatně. Není důvod čekat do konce války. Ukrajina teď získává velkou podporu od ostatních zemí. Mohli bychom ji využít i ke zlepšení sociálního systému,“ uzavírá.