Kráter, poškozená sanitka i rozbitá záchranářská auta. Ukrajinci likvidují následky útoku na Dnipro

Ven vynášejí kancelářský nábytek a všechny věci, které byli v budově. Jeden záchranář byl v noci zraněný. Není přesně jasné, co za raketu sem dopadlo. Rusko v noci na pondělí použilo několik typů. Především rakety Ch, které jsou určené třeba k likvidaci lodí. Byly to ale také střely Kalibr M a S-300, uvedl mluvčí ukrajinských leteckých sil.

Čtyři asi z patnácti odpálených raket a všechny drony se podařilo sestřelit, řekl správce Dněpropetrovské oblasti. Vidím před sebou jednu poškozenou sanitku, která má rozbitá okna. Záchranářská auta, která jsou určená k různým účelům, jsou také rozbitá. Na místě dopadu rakety už pracuje bagr.

Je tu kráter a budova je z jedné strany ohořelá. Bude se asi muset strhnout. Jeden z vyšetřovatelů mi, řekl, že to neví jistě, ale zřejmě sem dopadla raketa typu Ch. Záchranná stanice se nachází v bezprostřední blízkosti vybombardovaného Dněpropetrovského letiště. Odtud jsem mnohokrát odlétal. Možná právě ono bylo cílem útoku.

Organizace World Central Kitchen, která dlouhodobě působí na Ukrajině a pomáhá lidem s jídlem, tady má svůj stánek. Je to až neuvěřitelné, ale všechno tady funguje jako na drátku. Nabízí sendviče, kávu, čaj a polévky v sáčku.

Vedle se lidé dohadují o tom, co z osobních i služebních věcí měli uvnitř. Je tu jeden stůl, u kterého vše hlásí. Elektřina nejde, je tu proto agregát a satelitní internet kvůli spojení. Na druhé strany řeky Dněpr dopadly úlomky raket. Při sestřelování dronů a raket tam ale vznikl požár, zranilo se sedm lidí a poškodila se také přečerpávací stanice z Dněprovského kanálu. Lidé tam teď budou mít problém s pitnou vodou. Podle radnice by se mohlo podařit vše do odpoledne opravit.