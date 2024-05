Ukrajinci na útok Ruska v charkovské oblasti připraveni nebyli, i když tvrdí opak, říká generál

Generální štáb ukrajinské armády oficiálně přiznal, že ruské jednotky mají v bojích o město Vovčansk na severu charkovské oblasti taktické úspěchy. Podle ukrajinských médií Rusko do útoku nasadilo značné síly a neohlíží se na vlastní ztráty. „Zcela zjevně Ukrajinci, i když tvrdili, že jsou na útok připraveni, tak připraveni řádně nebyli,“ řekl pro Radiožurnál vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO institut generál Jiří Šedivý. Rozhovor Praha/Kyjev 20:02 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník generálního štábu české armády a vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Rusko tvrdí, že od pátku v příhraniční části Charkovské oblasti dobylo devět vesnic. Teď ruské úspěchy přiznala i ukrajinská strana. Jak významné z hlediska celého konfliktu tyhle aktuální ruské úspěchy jsou?

Vzhledem k tomu, že tam Rusové sledují několik cílů, tak to může být počátek rozsáhlejších aktivit. Ale upřímně řečeno, pět motostřeleckých praporů posílených nějakou těžší technikou není žádná velká síla k tomu, aby dosáhla operačního úspěchu.

Takže Rusové tam jsou schopni vytvořit určitý val, určité pásmo, které bude zasahovat možná blíž k Charkovu a zároveň se může pohybovat směrem k vojskům, která bojují severně od Kupjansku.

Ale nemyslím si, že by to bylo něco, co bychom mohli nazývat nějakou masivní ofenzívou. Složení vojsk je z tohoto pohledu relativně malé.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém telegramovém kanálu potvrdil mimořádně složitou situaci a těžké boje u Vovčansku. Ruská armáda se podle něj v okupovaných vesnicích snaží opevnit a vytvořit si nástupiště k dalšímu postupu. Co musí teď udělat Ukrajina, aby postup ruských jednotek zastavila? Co k tomu potřebuje?

Zcela zjevně Ukrajinci, i když tvrdili, že jsou na útok připraveni, tak připraveni řádně nebyli. Musí teď provést to, co bylo řečeno, ale asi ještě nebylo provedeno, a to je přesun záloh a dalších sil, aby se průlom zastavil.

To je věc, která je prioritní, protože pokud by se Rusům podařilo postoupit o dalších 10 až 15 kilometrů, tak to znamená pro Ukrajinu poměrně velké problémy z hlediska toho, že to je komunikačně důležitý prostor a vytvářel by se problém přetnutí komunikací, jako jsou silnice, železnice a tak podobně.

V současné době musejí zastavit ten průlom a potom řešit do jaké míry je vůbec možné Rusy zatlačit zpátky, případně je tam zakonzervovat, aby nebyli schopni například provádět dělostřelecké přepady, případně další útoky do Charkovské oblasti.

Konec Sergeje Šojgua na ministerstvu obrany Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí odvolal ministra obrany Sergeje Šojgua. Nahradit ho má dosavadní první místopředseda vlády Andrej Bělousov. Podle analytiků amerického Institutu pro výzkum války tento návrh nasvědčuje tomu, že prezident Putin podniká kroky k mobilizaci ruské ekonomiky a zbrojního průmyslu pro válku na Ukrajině a pro budoucí konfrontaci se Severoatlantickou aliancí, „Vladimir Putin vždycky velmi nerad odvolával někoho pod tlakem nebo poté co ten člověk v jeho očích spáchal nějaký přestupek. Nyní využil inaugurace a nového prezidentského období, kdy podle ústavy je potřeba odvolat vládu a znovu ji jmenovat,“ komentuje výměnu na důležitém postu redaktor Radiožurnálu a odborník na Rusko Ondřej Soukup. „Andrej Bělousov s armádou nemá zkušenosti vůbec žádné. Dokonce nesloužil ani základní vojenskou službu. V tomto ohledu je to překvapivá volba. Byl vicepremiérem pro ekonomiku, prošel si celou řadou státních funkcí, kde se skutečně věnoval primárně ekonomice,“ dodává. Podle odborníků Putin ke změně sáhl zřejmě i proto, že se ruská ekonomika naplno mění v ekonomiku válečnou.