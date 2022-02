Ukrajinský Mariupol je na ruský vpád připraven. Nachystaný je plán krytů, zajištění potravin a vody

Slunečný víkend v Mariupolu má kouzlo téměř azurového pobřeží, lidé si sem přicházejí odpočinout, užít si slunce a šplouchání mořských vln.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak je Mariupol připraven na nejhorší možný scénář? Na místě natáčel zpravodaj Martin Dorazín

Idylická atmosféra je ale klamná. Místní na východním konci města slyší v noci kanonádu, válka je tady opravdu za humny. A obyvatelé začínají čistit sklepy, ve kterých mají už od roku 2014 připravené provizorní kryty.

Poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko vysvětluje, že kryty město plus minus připravené má, ale v moderní válce už nehrají takovou roli, jak si lidé představují a jak to znají z filmů o druhé světové válce.

„Při ostřelování východního předměstí Mariupolu před osmi lety nastala modelová situace. Spočítali jsme, že od momentu odpálení projektilu do jeho exploze uplynulo 35 sekund. Další následovaly s půlminutovými přestávkami,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Ukrajina chce mír, ale v případě útoku se bude bránit, prohlásil v Mnichově prezident Zelenskyj Číst článek

„Z přízemí rodinného domku sice stihnete utéct do sklepa, když ale první exploze nebo svištění minometných granátů uslyšíte v devátém patře sídlištního paneláku, do krytu už neseběhnete,“ dodává.

Jiná situace by nastala, kdyby ruská vojska obléhala město. „V takovém hypotetickém případě by se otázka, kde mají lidé bezpečně přečkat obléhání, stala aktuální. Město má pro tuto variantu připravený plán krytů i zajištění potravin a vody pro delší pobyt. Máme i plán evakuace, ale obnovovat ukazatele, kde jsou nejbližší kryty, to by bylo jako vyhlásit mobilizaci. Kromě paniky by to jiný efekt nemělo,“ podotýká Andrjuščenko.

Mariupol má připravený plán krytů i zajištění potravin a vody pro delší pobyt | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Osm let plných obav

V ulicích Mariupolu opravdu žádné příznaky paniky vidět nejsou. „Situace je klidná, obyčejná, pracovní. Má to jednoduché vysvětlení: my s těmito obavami a pocity žijeme od roku 2014, od začátku války. Lidé si uvědomují, že k ruskému vpádu může dojít přímo teď nebo zítra. Zvykli jsme si na to a víme, co dělat. Město je připravené, protože už tuto zkušenost máme,“ říká poradce starosty.

Tvrdé sankce a jednotný postoj. Západ je podle Fialy připravený reagovat na ruský vpád na Ukrajinu Číst článek

Mariupolané by ale přesto rádi věděli, kde město v případě nouze kryty otevře, jak říká pan Ilja, jehož sestra sem utekla z Doněcku, a proto velmi dobře ví, jak jsou bezpečná útočiště potřebná.

„V roce 2015 to tak bylo. Starší dcera chodila do nedaleké školy, v jejímž podzemí byl kryt. Teď ale školu opravují a my nevíme, kde je nějaký jiný kryt. Tehdy jsme si připravili i sklepy, vyčistili je a nanosili do nich jídlo a vodu. Teď se o to nikdo nezajímá. Jediným krytem bude sklep našeho devítipatrového domu, víc nevím.“

Ilja i další doufají, že kryty potřebovat nebudou, jistotu ale nemá nikdo.

Jak jsou obyvatelé Mariupolu a úřady připravené na nejhorší možný scénář? | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas