Pokud Ukrajina skutečně zničila letouny A-50 a Il-22M, šlo by pro Rusko o velkou ztrátu, tvrdí BBC

Zničení letounu včasné výstrahy a velení A-50 a předpokládané poškození stroje Il-22M, jenž slouží jako létající velitelské středisko, by bylo jednou z největších jednorázových ztrát ruského letectva ve válce s Ukrajinou. Na svém ruskojazyčném webu to napsala stanice BBC, podle níž Rusko nemá takových letadel moc a už je nevyrábí. Kyjev 23:50 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský výzvědný letoun A-50 | Zdroj: Profimedia

Na palubě A-50 navíc mohli být zkušení specialisté, které není snadné vycvičit. Pokud se zprávy ukrajinských činitelů o sestřelení dvojice letounů potvrdí, byl by to pro Ukrajinu významný počin, píše agentura AP. Moskva zprávy o zásahu letadel nekomentovala.

Informace o zničení stroje A-50 pochází z oficiálních ukrajinských zdrojů a neoficiálně od ruských komentátorů, z nichž někteří mají vztah k vojenskému letectví, píše BBC a připomíná, že ruské ministerstvo obrany ne vždy přiznává ztráty a pokud ano, činí tak až po nějaké době.

Nicméně vzhledem k tomu, že se na internetu brzy objevila fotografie poškozeného letounu Il-22M, lze předpokládat, že pokud by někdo měl důkaz o přistání A-50, už by to bylo známo, domnívá se BBC. Podle některých zpráv se totiž stroji Il-22M podařilo navzdory poškození přistát v ruské Anapě na pobřeží Černého moře.

Nejasností kolem zásahu dvou letadel panuje více, včetně toho, jak byla vlastně zasažena. Podle mluvčího ukrajinského letectva Jurije Ihnata útok ukrajinských sil cílil především na letoun A-50, ale nádavkem zasáhl i Il-22M, který se podle jeho mínění už nepodaří opravit. Podle jedné z verzí kolujících na ruských sociálních sítích mohla Il-22M zasáhnout palba ruských systémů protivzdušné obrany chránících Krymský most, píše BBC.

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj v pondělí děkoval ukrajinskému letectvu za „skvěle naplánovanou a provedenou“ operaci a přiložil mapu, která naznačuje, že letadla byla zasažena v oblasti Azovského moře. Pokud se skutečně jednalo o operaci ukrajinské armády, tak není jasné, jakými prostředky letouny zasáhla, upozorňuje BBC.

Pokud se informace potvrdí, bude to podle ní pro Rusko velká ztráta, protože země těchto letadel nemá mnoho a ne všechny jsou schopny účastnit se bojových operací. To mohou pravděpodobně ty, které byly modernizovány na úroveň A-50U, píše BBC. Také někteří ruští vojenští blogeři připouštějí, že zničení stroje A-50 by bylo pro ruské letectvo velkou ztrátou.

Skenování oblasti

BBC hovoří v souvislosti s letouny A-50 o létajících radarech, které podle ní mohou sledovat aktivitu ve vzduchu i na zemi a umožňují ruskému velení studovat polohu a strukturu ukrajinské protivzdušné obrany a monitorovat lety ukrajinského letectva. A-50 se také podílí na řízení vzdušného boje. Letoun poskytuje středisku velení vzdušných operací přesný obraz vzdušného prostoru v reálném čase, píše BBC.

Letoun A-50, který byl poprvé uveden do služby na sklonku sovětské éry, může skenovat oblast o rozloze několika set kilometrů a vyhledávat nepřátelská letadla, lodě a rakety, píše agentura Reuters. Mluvčí ukrajinského operačního velitelství Jih Natalja Humeňuková uvedla, že Rusko letoun hojně využívalo k přípravě a provádění úderů střelami dlouhého doletu na Ukrajinu.

Role IL-22M v této situaci není podle BBC zcela jasná. Stroj podle ní může být velitelským střediskem a může také fungovat jako takzvaný opakovač, jenž vysílá rádiový signál na pozemní velitelství. Podle zprávy Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) z roku 2022 mělo Rusko na začátku invaze na Ukrajině 12 letounů Il-22M a deset strojů starší verze Il-22.

Loni v únoru byl při dronovém útoku poškozen ruský letoun včasné výstrahy A-50 na vojenském letišti na letišti Mačuliščy v Bělorusku, připomněly AP i BBC, podle níž poté stroj zamířil na opravu do Ruska a jeho současný stav není znám. Během loňské červnové vzpoury ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny byl sestřelen jeden stroj Il-22, jiný poškodila v říjnu 2022 ukrajinská armáda, píše BBC.