ONLINE: Černihiv je zničený, oznámil starosta města. Rusové se pokusili ovládnout nedaleký Slavutyč

Ruska armáda obléhá severoukrajinský Černihiv a pokusila se získat kontrolu nad městem Slavutyč u Černobylu. Po masových protestech obyvatel Slavutyče se ale odtud částečně stáhla. Starosta Vladyslav Atrošenko prohlásil, že Černihiv je zničený a ve městě zůstala jen polovina předválečného počtu obyvatel. Ve Lvově na západě Ukrajiny úřady ohlásily tři mohutné exploze, obyvatelé mají kvůli poplachu zamířit do krytů. Sledujeme online Černihiv 17:17 26. března 2022

„Město je zcela zničené. Je jednodušší spočítat ty domy, které ještě byly ušetřeny. O život přišly dvě stovky mírumilovných obyvatel. V Černihivu je nyní přibližně 120 000 až 130 000 obyvatel,“ citoval starostu deník Ukrajinska pravda a dodal, že před válkou zde žilo asi 290 000 lidí. „Městské úřady fungují, podporují naši armádu. Nikdo se nechystá vzdát,“ zdůraznil.

Černihiv je podle Atrošenka obklíčen a nepřítel záměrně zničil most, přes který vedla cesta do Kyjeva. Nelze tak zřídit humanitární koridory pro evakuaci civilistů ani odvézt zraněné do bezpečí. Lávka pro pěší je ustavičně ostřelována a je nebezpečné přes ni přecházet či převážet náklad.

Kvůli záchraně životů by bylo zapotřebí odvézt 44 těžce zraněných lidí, vojáky a civilisty, včetně tří dětí, které nelze na místě operovat.

Dochází k výpadkům elektřiny, ale město se snaží všemi způsoby zajistit rozvoz vody a opravovat vše, co se ještě opravit dá, poznamenal starosta a ocenil pomoc dobrovolníků, kteří se snaží zásobovat obyvatele vším potřebným.

Ukrajinské úřady podle agentury Ukrinform odhadují, že ruské síly zničily asi 4500 obytných domů, stovku podniků, asi 400 škol a 150 zdravotnických zařízení. Definitivní seznam ale bude možné pořídit až po skončení bojů.

Boje o Slavutyč

Obyvatelé Slavutyče přivítali ruské obrněné vozy pokřikem a hesly, která ruské vojáky v nejslušnější variantě vyzývala k návratu domů.

Rusové začali střílet, obsadili nemocnici a zajali starostu Slavutyče Jurije Fomičеva. Po několika hodinách ho propustili.

Starosta pak oznámil, že ruská armáda se z města stáhne, na jeho okraji ale zřídí své kontrolní stanoviště.

Před městem Záporoží ruské síly zablokovaly několikakilometrový konvoj aut odvážející děti a raněné z Mariupolu.

Exploze ve Lvově

Na severovýchodním okraji Lvova jsou podle zveřejněných fotografií vidět oblaka černého kouře. Zatím není jasné, co výbuchy způsobilo. Lvov leží asi 80 kilometrů od hranic s Polskem, ve 400 kilometrů vzdálené Varšavě dnes jedná americký prezident Joe Biden.

„Poblíž Lvova nastaly tři mohutné exploze... nyní je v platnosti letecký poplach, buďte klidní a najděte si úkryt,“ uvedl ve vzkazu obyvatelům gubernátor Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj.

Televizní stanice CNN, která má ve Lvově svůj štáb, informovala, že ve městě byly slyšet sirény. „Nevidíme žádné údery ve městě jako takovém, ale na obzoru za kopcem stoupá po třech silných explozích kouř,“ řekl divákům reportér John Berman.

Podle radnice možná byl cílem útoku vysílač. Zpravodajka stanice Sky News na twitteru napsala, že nad městem přelétaly stíhačky.

Lvov má přes 700 000 obyvatel a je jedním z měst, kam prchají obyvatelé z boji zasažených oblastí na východě Ukrajiny a z Kyjeva.