Rusové zaminovávají území na dálku, k dopravě používají rakety, popisuje expert z univerzity obrany

Rusové používají běžné protitankové miny, běžné protipěchotní miny a také miny, které se pokládají na dálku. Popsal to v rozhovoru pro Radiožurnál plukovník Tibor Palasiewicz, vedoucí Katedry ženijní podpory Univerzita obrany v Brně. Mluvil ale také o tom, jak se jednotky mohou přes zaminované území i v boji rychle dostat. Stačí jim podle něj několik desítek minut. Rozhovor Brno 0:10 12. listopadu 2022

Pro koho bude zřícení mostu větší problém, pro ustupující ruské vojáky nebo pro Ukrajince?

Zřícení nebo shození mostu bude problém pro obě strany. Komplikuje to samozřejmě jak možný ústup, tak případně i další postup jednotek dopředu. Znemožňuje to manévrovací možnosti obou stran.

Jak složité je takto významný most - jako je Antonivský - nahradit třeba nějakým dočasným mostem?

To záleží na výbavě. Ve většině armád jsou nyní ve výbavě rychlé mosty nebo takzvané pontonové mosty, které jsou možné položit přes vodní překážku. Je to otázka několika málo desítek minut, kdy může být tato překážka přemostěna.

Pokud jsou teď na cestě do Chersonu takzvaná minová pole, jak informují novináři, kteří jsou na místě, co si pod tím máme konkrétně představit? O kolika minách tu mluvíme?

Je to složité, protože na tak velké ploše se může vyskytovat od stovek po tisíce min. Může jich tam být opravdu hodně. A co jsem měl možnost postřehnout, tak oblast bude asi těmi minami poměrně dost narušena.

Účelem min je znemožnit volný pohyb v prostoru a omezit možnosti manévrování jednotek, které se tam pohybují nebo se mají do toho daného prostoru dostat. A samozřejmě znemožnit využívání výhod toho daného prostoru ve svůj vlastní prospěch.

Pokud je před vojáky minové pole, jak se v takových případech postupuje?

Pokud je to v bojové situaci, tak v tu chvíli boj v žádném případě nepřestane, ale před bojující jednotky se předsunují ženijní odminovací jednotky, které provádí ražení průchodů v tom daném minovém poli s využitím prostředků, které mají k dispozici, ať už jsou to nevýbušné odminovače, mechanické, ale spíše asi půjde o výbušné odminovače, které dokážou rychle udělat průchod pomocí táhlé nálože v minovém poli.

Jak složité je odminovat část, kterou potřebuje vojsko ke svému postupu? Jak je to časově náročné?

Pokud se budeme bavit o výbušných odminovačích, tak je to otázka několika málo minut, deset nebo dvacet minut maximálně, kdy bude zřízen jeden průchod. Záleží samozřejmě na tom, kolik prostředků je k dispozici, protože každý ten prostředek umožňuje okamžité zřízení jednoho jediného průchodu.

Dá se říci, že na nějakou velikost jednotky je předurčen jeden nebo dva průchody, kterými se jednotka přesune přes minové pole. Samozřejmě i toto je určitý způsob zdržení. Jednotka musí do průchodu vytvořit kolony vozidel a přesouvat se pomalu. Časová náročnost překonání minového pole tady samozřejmě je. A tím se zvyšuje i možnost na jednotky útočit a ničit nepřítele v průběhu překonávání minového pole.

Pokud bychom se bavili mimo boj, tak je to otázka plošného odminování. To už je časově náročnější a je potřeba úplně jiné vybavení než na toto bojové.

Minování na dálku

Jaké typy min Rusové používají? Existují o tom informace?

Některé informace jsou, ale domnívám se, že nejsou kompletní. Z veřejných zdrojů, které jsou k dispozici, jsem se dozvěděl, že Rusové používají běžné protitankové miny, běžné protipěchotní miny a samozřejmě i miny, které se pokládají prostředky pro minování na dálku s využitím raketových prostředků, kdy jsou schopni minovat na poměrně dost velké vzdálenosti. Prostě tam zaminují ...

Jenom vás přeruším, můžete vysvětlit, jak vypadá minování na dálku?

Minování na dálku vypadá tak, že se využívá leteckých prostředků, kdy je pod vrtulníkem nebo letadlem zavěšený kontejner, který obsahuje miny, a když naletí nad určitý prostor, tak miny z kontejneru vypustí.

Druhou možností je využívání raketových nebo dělostřeleckých prostředků, kdy raketa sama o sobě je jako kontejner, který je vystřelen nad určitou oblast, tam se otevře a miny z té rakety se vysypou zem.

Jak to, že při dopadu na zem nevybuchnou?

Jsou jištěné a samozřejmě mají i nějaké brzdiče. Odjišťují se až při dopadu na zem, takže během dopadu nevybuchnou a odjistí se až po dopadu. A teprve pak jsou miny aktivní.

Jak drahá zbraň miny jsou?

Běžné miny, které se používají a které tam byly často použity, nejsou finančně náročné. Řekl bych, že je to otázka, kdybych to převedl na české koruny, tak se budeme pohybovat ve stovkách korun, možná tisíce.

Modernější miny obsahují spoustu různých čidel, senzorů, ať už akustických, seismických, případně dalších, tak u nich se částky pohybují za jednu minu v desítkách tisíc.