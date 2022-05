Ruská armáda je pojízdná výstavka malého počtu moderní techniky, říká analytik Vojáček

Ruská armáda je armádou přinejlepším z devadesátých let a ukrajinská z let osmdesátých. I ty nejmodernější ruské tanky, které byly nasazeny ve válce Ukrajiny s Ruskem, jsou jen hluboce modernizované verze tanku T-72, který byl vyvíjen už od šedesátých let. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl publicista a vojenský analytik Jiří Vojáček, podle kterého Rusové na Ukrajině nic modernějšího nemají.

