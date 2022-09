Přeskupení ukrajinských sil u Charkova si možná zaslouží zapsání do dějin vojenství, míní odborník

Ukrajinským silám se na východě země podařilo vytlačit ruské jednotky a získat zpět tisíce kilometrů čtverečních okupovaného území. Jsme svědky rozhodujícího obratu ve válce? Co potřebuje ukrajinská armáda, aby své zisky udržela a rozšířila? Hostem Vladimíra Kroce byl plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brně. Praha 0:10 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válka na Ukrajině pokračuje už pět měsíců | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Jak v neděli upozornil Deník N, Ukrajinci za pět dní osvobodili větší území, než Rusové dobyli od dubna. Čeho jsme teď ve vývoji války na Ukrajině svědky?

Jsme svědky toho, že ukrajinská armáda překvapila nejenom ruskou armádu, ale de facto i světovou veřejnost, protože nikdo neočekával něco podobného v tak krátkém čase a s takovou intenzitou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ukrajinské jednotky získaly iniciativu a ruské armádě v podstatě nezbylo nic jiného, než ustupovat a reagovat na činnost ukrajinských sil, říká plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brně

Zjednodušeně lze říci, že ruská armáda de facto podcenila pokrok ukrajinské armády a ukrajinská armáda a její velení naprosto, řekl bych perfektně, využily tzv. principů operačního umění a překvapily ruskou armádu na severu frontové linie.

Informace je složité ověřit, ale ruská strana připouští, že se ukrajinské armádě podařilo osvobodit na osm tisíc kilometrů čtverečních. Čím si vysvětlujete tak rychlý postup obránců?

Na začátku jsem zmínil, že v tuto chvíli ukrajinská armáda dokonale využila oněch principů operačního umění, kterými jsou moment překvapení, identifikace slabého místa protivníka, patřičná koncentrace, síla mechanizovaných jednotek a samozřejmě i vedení útoků v příslušném směru.

Myslím, že kombinace těchto principů a hlavně moment překvapení a to, že ruská strana očekávala protiofenzivu spíše v jižní části linie fronty, bylo to zásadní, co překvapilo ruskou armádu.

Ukrajinské jednotky získaly iniciativu a ruské armádě v podstatě nezbylo nic jiného, než ustupovat a reagovat na činnost ukrajinských sil.

Úkolem a záměrem zpravodajské podpory bylo vyvolat dojem, že ukrajinské síly se soustředí především v jižní části frontové linie, kde by se to logicky dalo očekávat spíše než v té severní části.

Ale to, že Ukrajina dokázala v utajení a nepozorovaně přeskupit své síly a takovou koncentraci sil soustředit v severní části u Charkova, je skutečně husarský kousek, a možná si to bude zasluhovat zapsání do dějin vojenského umění.

Udržení dobytých pozic

Jak složité teď pro Ukrajince bude udržet znovu dobyté pozice?

To je hodně těžká otázka. V každém případě, pokud se Ukrajincům podaří udržet operační tempo a dál budou zatlačovat ruské jednotky z okupovaného území ven, operace a konflikt se budou vyvíjet pozitivním směrem.

Mám ale obavu, že Ukrajina nemá dost velký potenciál k tomu, aby manévr, který v současné době úspěšně provedla, dále rozšířila do hloubi okupovaného území.

Jistým způsobem nebo jistým řešením by mohlo být to, že se Ukrajincům podaří roztrhnout uskupení sil ruské armády a potom budou útočit v rámci ofenzivní činnosti na jednotlivé izolované jednotky, což bude poměrně jednodušší, než vést nějaký frontální útok na větší uskupení.

„Rusko je tu navždy“ byl název koncertu ruského zpěváka Olega Gazmanova, plánovaného na včerejšek ve městě Izjum. Musel být odložen na neurčito, protože prakticky všechny ruské jednotky město už v sobotu opustily. Jak strategicky významným bodem Izjum je?

Až čas opět ukáže, do jaké míry bude osvobození nebo neudržení tohoto místa důležité pro strategický vývoj operace. V každém případě svou strategickou roli hraje bezpochyby Charkov v severní části frontové linie, podobně jako Cherson v jižní části frontové linie.

Izjum má svůj propagandistický význam, a to z toho důvodu, že byl již jednou okupován a kontrolován ruskými jednotkami. Vytlačení ruských jednotek z tohoto území má tak především, vedle politického významu, psychologický a morální dopad na ukrajinskou populaci.

Je podle vás v silách Ukrajinců získat zpět celé území?

Pokud jde o ukrajinské obránce, o ukrajinskou populaci, tak ano, ale pouze s materiální pomocí Západu, protože vojenský potenciál a materiální vybavenost ukrajinské armády určitě nedosahují takových mezí, aby si mohli dovolit vytlačit ruskou armádu z celého současného okupovaného území.

Možná se ale mýlím, protože psychologická a morální výhoda na straně Ukrajinců je a pokud se podaří patřičným způsobem demoralizovat stav ruských vojsk, tak i za současného stavu bychom mohli hovořit o možnosti vytlačení Rusů z okupovaného území Ukrajiny.

Nakolik zdrcující je pro Rusy ukrajinská ofenziva? A jak Ukrajince posílí ukořistěná ruská vojenská technika? Poslechněte si celý rozhovor.