Nelze zrušit zákaz odjezdu pro muže, když denně umírá až 100 lidí, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli odmítl výzvy zrušit zákaz odjezdu mužů v branném věku z Ukrajiny. Argumentoval podle listu Ukrajinska pravda tím, že denně v bojích na východě země umírá 50 až 100 lidí. Kyjev se zdržuje vyčíslení ztrát ukrajinských sil ve válce proti Rusku, která k neděli pokračuje 88. dnem. Rusko od začátku bojů podle ukrajinského velení přišlo už o více než 29 000 vojáků. Sledujeme online Kyjev 20:15 22. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Matt Dunham | Zdroj: Reuters

Zelenskyj během tiskové konference se svým polským protějškem Andrzejem Dudou dostal od jedné novinářky otázku ohledně petice, požadující povolit mužům vycestovat ze země. Pod peticí se shromáždilo 25 000 podpisů.

„Nevím, komu by měla být ta petice určena. Možná mně. Možná by ale měla být adresována rodičům, kteří přišli o své syny, bránící za cenu svého života tu či onu oblast, to či ono město? A víte, že to většinou nebyla jejich města, ve kterých se narodili,“ řekl.

„Dneska nejméně 50 až 100 lidí denně může umírat na nejtěžším směru (ruské ofenzivy), na východě. Brání náš stát, naši nezávislost,“ prohlásil prezident.

„Když se na mne obracejí s peticí, aby naši muži směli během válečného stavu odjet z našeho státu, soudím, že ta petice vůbec není určena mně,“ dodal s tím, že tolik o petici z lidského hlediska. A z právního hlediska zákon stanoví lhůtu, dokdy se má na jakoukoli petici odpovědět.