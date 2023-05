Ukrajinci sestřelili šest hypersonických střel Kinžal. Propagandistické ponížení pro Rusko, míní expert

Ukrajině se údajně podařilo při nočním útoku sestřelit šest ruských hypersonických střel Kinžal. Pokud se tato informace potvrdí, znamenalo by to značný otřes ruské propagandy, přibližuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vojensko-bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. „Když se ukázalo, že je zastavitelný, hodilo jim to vidle do plánování. Pochopili, že nemůžou počítat s tím, že Kinžal je ultimátní zbraň,“ dodává. Rozhovor Praha/Kyjev 20:00 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kinžal je ze vzduchu odpalovaná verze známé balistické rakety Iskander, popisuje vojensko-bezpečnostní analytik Lukáš Visingr | Zdroj: Profimedia

Co je to hypersonická střela a jakým způsobem je Rusové používají?

Hypersonické zbraně dosahují rychlosti pětkrát větší, než je rychlost zvuku. To znamená 6000 kilometrů za hodinu a více.

Po sestřelení rakety Kinžal zavládla v Pentagonu radost. Ukrajincům pomohl americký systém Patriot Číst článek

Kinžal je ze vzduchu odpalovaná verze známé balistické rakety Iskander. Odpaluje se sice z letadla, ale v momentě, kdy je ve vzduchu, je to stejný Iskander, který známe spoustu let.

Rusové sice vždy tvrdili, že dokáže manévrovat, ale ukazuje se, že možná ani to ne. Pokud nafoukli schopnosti Iskanderu, tak se pravděpodobně vše týkalo i Kinžalu.

Kinžal se vypouští z upravené stíhačky MiG-31. Normální Iskander má dostřel do 500 kilometrů, ale tím, že se odpálí z letadla, tomu dává mnohem větší energii. Uvádí se, že dostřel Kinžalu činí až 2000 kilometrů, takže je Rusové můžou odpalovat z relativního bezpečí. Zdá se, že některé letouny operují z Ruska, jiné pak z Běloruska.

Jak důležité je, že se Ukrajině Kinžaly údajně podařilo sestřelit, a to ne jen jednu raketu?

Nemůžeme brát s absolutní jistotou, že se jim to skutečně podařilo, protože Ukrajinci také vedou informační válku. Musíme počkat na fotografie, které se jistě brzy objeví.

Ale znamená to, že Kinžal je zastavitelný a sestřelitelný, což nikoho z odborníků moc nepřekvapilo. Rusové to nafukovali, byla to propaganda, které potom sami uvěřili.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko ukazuje hlavici hypersonické rakety Kinžal, kterou sestřelila ukrajinská jednotka protivzdušné obrany během ruského útoku na Ukrajinu 12. května | Zdroj: Reuters

Američané navíc na protiraketové obraně Patriot pracují už řadu let, dávají na ni důraz, takže to není úplný šok, že se jim podařilo Kinžal sestřelit. Pokud jich dokázali opravdu sestřelit víc naráz, bylo by to zajímavé.

Ale zastavit dvě rakety, které letí současně, není dvakrát složitější, než zastavit jednu. Obtížnost roste s druhou mocninou počtu.

Propagandistické ponížení

Může to znamenat změnu v průběhu boje?

Samo o sobě asi ne. Pro Rusy je to ale symbolická facka, je to psychologické i propagandistické ponížení. Je otázka, kolik lidí tomu na ruské straně uvěřilo. Jestli opravdu panovalo přesvědčení mezi vojenskými plánovači a veliteli, že je Kinžal v podstatě nezastavitelný. Jestli tomu uvěřili nejen politici, ale také generálové.

V tom případě to brali tak, že když odpálí Kinžal, tak taky zasáhne. Tyto střely si vždy šetří na významné cíle. A když se ukázalo, že to tak není, že je zastavitelný, hodilo jim to vidle do plánování. Pochopili, že nemůžou počítat s tím, že Kinžal je ultimátní zbraň.

Na druhou stranu Rusové museli počítat s tím, že jednou přijde něco, co Kinžal zastaví. Ale nečekali, že to přijde hned. To, co Ukrajinci mají – systém Patriot – není něco, co by bylo vyvinuto v posledním roce. Rakety vznikly na začátku století, tedy dávno před Kinžalem.

Prokázaly brilantní vlastnosti, řekl Šojgu o raketách Kinžal. Rusko je na Ukrajině použilo třikrát Číst článek

Jaké jsou aktuální zbraňové zásoby Ruska?

Zásoby mají evidentně velmi malé, což poznáme velmi snadno podle výrobních čísel. Z trosek předchozích sestřelených raket se podařilo zjistit, že Rusové často používají zbraně, které vyrobili teprve před pár týdny.

Proto je mezi jednotlivými masovými útoky několik týdnů. Rozhodně to není tempo, které by si Rusové přáli.

Zásoby, které před válkou měli, jsou asi menší, než čekali. Navíc neočekávali, že se válka povede tak dlouho a s takovou intenzitou. Možná si drží nějakou malou železnou zásobu, kterou by použili v případě konfliktu s NATO, ale většina je vyčerpaná.

Rusové mají také problém získat kvůli sankcím některé součástky. Zpomaluje to výrobu. Víme, že se v raketách nachází spousta západních součástek, ke kterým se mohli dostat přes Čínu.

Rusko používá také čipy dvojího použití, které jsou k dostání na civilním trhu. K některým věcem se ale ve velkých objemech dostat nedá.