Maďarská šéfredaktorka: Veřejnoprávní média ruskou invazi označovala za speciální vojenskou operaci

Maďarský premiér Viktor Orbán miluje fotbal a moc. Obojí se za 12 let svého vládnutí pokoušel podpořit a posílit. První s pomocí peněz, druhé prostřednictvím médií. Lidé blízcí jeho Fideszu kontrolují většinu mediálního trhu a určují, co se bude vysílat. Před dvěma lety ovládli i jeden z nejčtenějších nezávislých serverů - Index. Po vyhození šéfredaktora odešla většina redakce, která založila server Telex.hu. V jeho čele stojí Veronika Munk. Rozhovor Budapešť 7:33 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Munka | Foto: István Huszti

Jak pokrývají maďarská média válku na Ukrajině? Jaké informace dostává veřejnost z radií a televizí?

Záleží, jaká média sledujete. Obraz války na Ukrajině se může lišit podle typu média, který konzumujete. Nezávislá média čerpají informace z mezinárodních agentur a posílají také své lidi přímo do místa dění. My v Telexu jsme na Ukrajině od začátku války měli už osm různých reportérů, kameramanů, fotografů. Ale pokud někdo sleduje pouze provládní média, dozví se zcela jiné informace než u nás.

Řeknu vám jeden příklad. Když na konci února vypukla válka, maďarská veřejnoprávní média označovala válku jako speciální vojenskou operaci po vzoru ruské propagandy, až později tomu začali říkat válka. Teď se snaží být někde uprostřed mezi rétorikou Západu a ruskou propagandou.

Jak velký dosah tedy mají zbylá nezávislá média v zemi?

Nemáme přesná data. Problém je v tom, že nezávislá média působí pouze online, takže lidé, kteří nesledují média na internetu, mají jen velmi málo příležitostí slyšet i kritické zpravodajské zdroje.

Všechny rozhlasové stanice jsou spojené s politickými silami, více než 500 různých titulů kontroluje a vlastní organizace nakloněná vládě. Většina médií je prostě ovlivněná politickou silou.

Viktor Orbán se stal premiérem v roce 2010. Jak se postupně zhoršovala mediální situace v zemi?

Pracuji v médiích už přes dvě dekády let. Takže už v roce 2010, když přišla k moci nová politická síla, jsem byla novinářkou. Myslím, že velmi názorně to ukazuje propad Maďarska v celosvětovém žebříčku svobody tisku, který každoročně sestavují Reportéři bez hranic.

V roce 2006 bylo Maďarsko na desátém místě ze zhruba 260 zemí a dnes jsme na 92. místě. To jen dokazuje, že Maďarsko nebylo vždy tím špatným příkladem neexistující plurality médií. Byli jsme na tom dobře, třeba jako je dnes Finsko nebo další země, v kterých funguje svoboda slova a právní stát. Ale velmi pomalu se to zhoršovalo, až to dospělo sem.

Před dvěma lety jste spolu s dalšími kolegy odešla z nezávislého serveru Index kvůli tomu, že se vlastníkem média stal člověk blízký vládní straně Fidesz. S částí bývalé redakce jste pak založila Telex. Jak se změnila tím vaše práce?

Největší rozdíl je v ekonomickém zázemí média - to není většinově závislé pouze na inzerci. I reklamní trh je totiž v Maďarsku velmi ovlivněný vládou. Sám stát je jedním z největších hráčů na poli inzerce a rozhoduje, kam se budou investovat peníze. A rozhodně si nevybírá média, která jsou k němu kritická.

Trh zároveň, stejně jako všude jinde ve světě, silně zasáhla pandemie koronaviru, což se také projevuje. Ale většina našich příjmů pochází od čtenářů. To pro nás není důležité jen z ekonomické stránky, ale hlavně je to podpora nezávislosti.

Po odchodu z Indexu jsme oznámili čtenářům, že chceme v naší práci pokračovat a založit nové médium, ale potřebujeme, aby se za nás postavili a podpořili nás. Reakce přišla okamžitě - za měsíc jsme vybrali milion eur (podle tehdejšího kurzu v přepočtu přes 26 milionů korun, pozn. red.).

Při vaší práci ale občas potřebujete spolupracovat s úřady. Můžete navázat nějaký kontakt s vládními představiteli, mluví s vámi politici?

Největší problém je pro nás momentálně přístup k informacím. Každý den posíláme žádosti, klademe otázky a nedostáváme žádné odpovědi. Musíme být kreativní. Často ani nevíme, že se koná nějaká tisková konference, vláda s námi nekomunikuje, až pak se ze státních médií, že třeba Viktor Orbán někde vystoupil.

Jaké jsou vaše vztahy s novináři z vládou kontrolovaných médií?

Víte, novinářkou jsem už dvacet let a přesto neznám osobně nikoho ze státních médií, nikdy jsem s nimi nijak nespolupracovala. Jsou to dva odlišné světy. Kolikrát ani nevíme o událostech, které pokrývají, protože nás na ně nikdo nezve. Dalo by se s nadsázkou říct, že Viktor Orbán teď vlastně nevede žádnou kampaň mezi lidmi, protože my nemůžeme nikde zjistit informace o tom, kdy budou jeho setkání s voliči a kudy vede jeho předvolební tour.

Dají se vůbec za takové situace vychovávat nové generace dobrých novinářů? Nehrozí, že kdyby se vládní karta obrátila, bude jich nedostatek?

Učím novinařinu na jedné z největších maďarských univerzit a také vedu stážistický program v Telexu. Vychovávat mladé novináře a učit je, jak přemýšlet kriticky, je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí. Věřím tomu, že když vychováme nové talentované žurnalisty, může se jednou celková situace zlepšit.

Před dvěma lety jste v rozhovoru pro Respekt řekla, že nezávislá novinařina v Maďarsku neumírá, ale je ve velkém ohrožení. Jak to vidíte dnes?

Situace se za dva roky moc nezměnila. Mohli jsme založit Telex, mohli jsme přijít s novým kritickým titulem, stále rozšiřujeme naši redakci – to je ta optimistická část odpovědi. Na druhou stranu nemáme přístup k informacím, politici nás ignorují a naši práci vydáváme pouze na poli internetu. A když se na to podívám celkového globálního hlediska, ta situace je špatná.

Všichni v posledních dnech sledujeme kroky ruské propagandy a zásahy vůči posledním nezávislým titulům. Vím, že v Maďarsku je situace zcela jiná, přesto: nechytají vás občas obavy, že by se i situace ve vaší zemi mohla malými krůčky dostat do podobné fáze?

Podívejte se, v mojí zemi vláda novinářům komplikuje práci a omezuje jejich vliv, ale nevraždí je a ani je nezatýká. Kdybych měla přemýšlet nad tím, že by se to mohlo stát, nikam bych se neposunula, věřím, že je moje profese důležitá a je nutnou součástí demokracie. Doufám, že nějak pomůže a že v ní budu moct stále pokračovat.