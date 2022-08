‚Šel jsem na balkón a ozvaly se dvě silné detonace.‘ Před půl rokem se Rusové poprvé přiblížili Mariupolu

Před šesti měsíci 26. února se ruská armáda přiblížila k Mariupolu. Válka už trvala třetím dnem a půl milionu obyvatel tohoto přístavu na Azovském moři se pomalu ale jistě ocitalo v ruských kleštích ze všech stran. Byl tam i zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Reportáž Kyjev 7:00 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničené domy poblíž maiupolských oceláren Azovstal | Foto: Pavel Klimov | Zdroj: Reuters

26. února už jsme s kolegyní fotografkou Ivou Zímovou hledali bezpečnou ústupovou cestu z Mariupolu. Balili jsme věci, abychom byli připravení rychle naskočit do auta a odjet. A do toho moře práce pro rozhlas a také spřátelená slovenská média.

S hrůzou jsme si poslechli překlad projevu ruského prezidenta Vladimira Putina, kterým zahájil nevyhlášenou válku. Připomnělo mi to rok 1968, který znám jen z rozhlasových a televizních dokumentů. Teď jsem na vlastní kůži zažíval to, co lidé v šedesátém osmém.

„Lidové republiky na Donbasu požádaly Rusko o pomoc. V této souvislosti jsem se rozhodl uskutečnit speciální vojenskou operaci, jejímž cílem je chránit lidi, kteří byli šikanováni a čelili genocidě ze strany Kyjevského režimu. Budeme se snažit o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ sdělil světu tehdy Kreml.

Česká a slovenská média tehdy situaci monitorovala přímo z místa. Redaktoři se ale radili, zda na místě zůstat, nebo ho opustit, neboť už tehdy předpokládali, že právě Mariupol bude jedním z ruských cílů.

„Uvažujeme stejně jako Ukrajinci kolem nás, jestli je vůbec bezpečné vydávat se na cesty, protože kolem cest jsou samozřejmě základny ukrajinské armády a mohou tam být důležité strategické objekty, o kterých nevíme, ale o kterých ví třeba ruská strana a které mohou být jejím cílem… Vladimir Putin sází zřejmě na rychlost, na moment zaskočení a překvapení,“ znělo v únoru z jednoho ze spřátelených slovenských médií.

„Martine, dávejte si na sebe v této těžké chvíli pomoc,“ odpověděla tehdy na vstup moderátorka ze studia. Zástupci médií byli tehdy v bezpečí, ale výbuchy slyšeli.

Výbuchy a výzvy k evakuaci

Šel jsem na balkón, ozvaly se dvě silné detonace. Možná to pracovala protivzdušná obrana. I tento vstup tehdy v rozhlase zazněl:

„Není nic moc vidět, protože prší a i ten zvuk se v tomto počasí nese daleko hůř. Jak vidím, lidé se už balí a stojí venku s taškami. Ze shora na ně volá člověk ‚otevřete dveře‘, aby lidé mohli utéct a také aby je nevyrazila tlaková vlna. Z dálky jsou slyšet salvy. Občas se z trochu větší blízkosti ozvou tlumené výbuchy nebo palba ukrajinské protivzdušné obrany.“

Do našeho bytu ten den přišli kolegové Emre a Liz a společně jsme na chodbě mezi dvěma pevnými stěnami strávili poslední noc. Nestíhal jsem už ani zpracovat celý rozhovor, který jsem těsně před vypuknutím války natočil s ukrajinským válečným veteránem Spartakem. Mluvil sice o začátku války v roce 2014, ale jeho proroctví je mrazivě aktuální doteď.

„Když válka začala, hned jsem říkal, že je to nadlouho. Ostatní o tom pochybovali – mysleli si, že to do léta skončí. Odpovídal jsem: Bude dobré, pokud se s Moskvou vypořádáme tak za 50 let. Nikdo mi nevěřil. Moji známí jen vyvalili oči – asi se toho čísla lekli,“ řekl Spartakus během rozhovoru.

„Teď už to začínají chápat. Lidé si pomalu uvědomují, že je nutné s tím něco dělat, ale zatím nevědí co. Už ale chápou, že je to nadlouho,“ dodal.