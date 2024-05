Bojím se. Když nebudu mít muže a rakety, končíme, říká ukrajinský plukovník bojující u Charkova

Ukrajině chybí muži, zbraně, munice a začíná přicházet o území na severovýchodě země poblíž Charkova, shrnuje americký deník The New York Times. Velitelé jednotek varují, že pokud se situace nezlepší, nebude mít armáda odkud brát posily. „Využil jsem všeho, co máme. Bohužel nemáme žádné rezervy,“ popsal novinářům generál a šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov.

