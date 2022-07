ONLINE: Ruská Duma podpořila opatření pro armádu. Ukrajina zakázala mužům opustit bez svolení bydliště

Ruská Státní duma schválila v prvním čtení návrhy dvou zákonů, které by vládě umožnily žádat po firmách dodávky zboží armádě a po zaměstnancích pracovat přesčas. Smyslem je podpořit ruskou invazi na Ukrajinu, informovala v úterý agentura Reuters.

Podle místopředsedy ruské vlády Jurije Borisova je zapotřebí podpořit vojsko v době, kdy je ruská ekonomika pod „kolosálním tlakem“ západních sankcí.

Ukrajina zakázala mužům v branném věku opouštět místo bydliště bez zvláštního povolení, oznámil v úterý generální štáb ukrajinské armády. Ministerstvo obrany po kritice uklidňuje obyvatele, že není důvod k panice.

Na základě zákona o povinné vojenské službě z roku 1992 potřebují muži ve věku od 18 do 60 let v době války k opuštění místa svého trvalého bydliště povolení od příslušného okresního vojenského úřadu.

Jeden z návrhů zákona v Ruské Státní dumě praví, že stát může během vojenských operací zavést „zvláštní ekonomická opatření“, na jejichž základě může vláda žádat, aby firmy dodávaly armádě zboží a služby.

V důvodové zprávě připojené k návrhu zákona se uvádí, že armáda potřebuje nový materiál a opravy zbraní, aby mohla pokračovat ve válce na Ukrajině.

Návrh na druhou normu chce pozměnit zákoník práce tak, aby měla vláda právo regulovat pracovní dobu a určovat volno ve vybraných firmách. Podle agentury Reuters by to mohlo znamenat, že by kabinet mohl nutit zaměstnance podniků dodávajících zboží vojsku pracovat v noci, o víkendech či svátcích.

Státní dumě, tedy dolní komoře ruského parlamentu, předložila oba návrhy zákonů vláda. Aby se staly zákonem, musí ještě projít druhým a třetím čtením v Dumě, následně bude zapotřebí jejich schválení v horní komoře parlamentu a podpis prezidenta Vladimira Putina.

Kritizované opatření na Ukrajině

Během krátké doby komentovaly příspěvek generálního štábu, který oznámil zákaz opouštět místo bydliště bez zvláštního povolení pro muže v branném věku, stovky rozhořčených Ukrajinců, přičemž někteří nařkli ministerstvo z „idiocie“, uvedla agentura DPA.

Nařízení podle nich podpoří korupci na okresních vojenských úřadech. Další dávají najevo obavy z ještě většího hospodářského chaosu, který by toto opatření mohlo způsobit.

Kontroly pohybu osob se nyní odehrávají především na hranicích mezi správními oblastmi a na kontrolních stanovištích na okrajích měst.

Mnoho Ukrajinců ale nežije v místě svého trvalého bydliště. Po zahájení ruské invaze 24. února navíc uprchly desítky tisíc mužů do bezpečnějších oblastí na západě země. Armáda se pro ně nyní chystá vydávat zvláštní povolení.

Mluvčí ministerstva obrany Oleksandr Motuzjanyk serveru RBK-Ukrajina sdělil, že opatření je nutné z důvodu evidence „mobilizačních zdrojů“ pro případ, kdy je bude nutné aktivovat. Odmítl také názory, že nutnost obstarávání povolení povede ke korupci.

„Žádnou paniku,“ řekl. A dodal, že opatření je navrženo tak, aby zachovalo rovnováhu mezi právem na volný pohyb osob a nutností mít pod kontrolou „mobilizační prostředky“.