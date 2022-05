Zastavit krvácení a nezmatkovat, učí se ukrajinští domobranci na speciálním kurzu první pomoci

Kopali zákopy okolo Kyjeva, kontrolují auta na checkpointech při příjezdu do města a čekají, jestli je nepovolají na pomoc ukrajinské armádě v okolí fronty na východě Ukrajiny. I tak vypadaly poslední dva měsíce domobranců z jednotky ukrajinských vojenských rezerv. K těm se už přihlásili tisíce dobrovolníků. Učí se třeba i to, jak si poradit s bojovým zraněním. Od zpravodaje z místa Kyjev 17:15 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak správně zaškrtit krvácení? I tak vypadá speciální kurz první pomoci pro domobrance | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Deset mužů v uniformách klečí nad falešnými zraněními a snaží se zastavit simulované krvácení. Krev tady dnes nahrazuje voda. Muži plní ránu obvazy, pak na ni ještě tlačí pěstí, dokud se proud vody, který teče z obyčejné plastové lahve, nezastaví.

„Jde o zranění po zásahu střelnou zbraní. Snaží se zastavit masivní krvácení z krku, třísel a podpaží,“ přibližuje pro Radiožurnál instruktor Ivan.

Takových kurzů už za poslední týdny odučil desítky. Některé i v ostřelovaných městech nedaleko bojů. Dva čtyřicátníci z domobrany školením prochází už potřetí. Na nasazení na frontovou linii ale zatím čekají.

„Přímo v boji to bude mnohem složitější. Technika zůstane stejná, ale ta situace bude jiná. Je proto potřeba to trénovat. A čím častěji, tím lépe. Aby pak člověk nezmatkoval a věděl, co má dělat.“

První pomoc v boji se tu učí třeba i archeolog nebo doktorand biochemie. Ten teď celou jednotku vede. K domobraně se přidal 25. února, den po začátku ruské invaze.

„Mým úkolem je zajistit, aby se chlapi naučili všechny nezbytné vojenské úkoly. Jak střílet, jak zajistit první pomoc, jak si budovat bojové pozice,“ vyjmenovává.

Skupina se přesunula do tělocvičny. Všichni muži leží na zemi, v rukou mají turnikety. Jsou to takové speciální pásky se suchým zipem. A zkouší si, jak nimi sami sobě zaškrtit krvácení. Vysvětluje jim to 22letá dobrovolnice.

Instruktorka všechny obešla. Změřila jim na té zaškrcené ruce puls a zhodnotila, jestli zvládli turniket zaškrtit správně.

Při dalším cvičení se muži pokouší zachránit spolubojovníka, který leží s krvácením stále pod palbou. Předtím než ke zraněnému vyrazí, musí se desetkrát zatočit.

Trochu dezorientovaní se pak plazí po podlaze tělocvičny, jako by jim nad hlavami opravdu létaly střely. Tělocvičnou se občas rozezní výbuch smíchu. Vypadá to jako hra. Na bojišti nebude, připomíná instruktorka a velí k dalšímu nácviku.