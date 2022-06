ONLINE: Ukrajina hlásí 15 mrtvých civilistů u Charkova i obsazení několika obcí u Severodoněcku

Nejméně 15 civilistů přišlo v úterý o život při ruském ostřelování v Charkovské oblasti, uvedl oblastní gubernátor Oleh Syněhubov na svém telegramovém účtu. Dalších 16 lidí je podle něj zraněných. Ruské invazní jednotky také obsadily několik obcí u Severodoněcku a Lysyčansku. S odvoláním na ukrajinské úřady o tom informovala agentura Reuters. Sledujeme online Kyjev 22:35 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během ruského ostřelování byla v Charkově zničena i civilní zástavba | Zdroj: Reuters

Ruské okupační jednotky v úterý večer ostřelovaly obec Čuhujiv v Charkovské oblasti. Podle předběžných informací tam zahynulo šest lidí, čtyři jsou zranění. Informace se aktualizují, uvedl Syněhubov.

V Charkově podle něj zemřelo kvůli ruskému ostřelování pět lidí a jedenáct utrpělo zranění. Čtyři lidé zemřeli na dalších místech v oblasti, a to včetně osmiletého dítěte, jehož matka je zraněná, dodal.

Zintenzivnění ostřelování

Ruské invazní jednotky po týdnech relativního klidu zintenzivnily ostřelování v oblasti, poznamenala agentura Reuters. Charkov, druhé největší ukrajinské město, které se nachází na severovýchodě země, zažil intenzivní ruské ostřelování hned během prvních týdnů ruské vojenské agrese, kterou Moskva zahájila 24. února.

„Okupanti znovu ostřelují obytné čtvrti v Charkově a uplatňují teror vůči civilnímu obyvatelstvu!“ uvedl už dříve během dne Syněhubov. Gubernátor vyzval obyvatele města k maximální opatrnosti, do ulic by měli vycházet jen v opravdu nezbytných případech. „Nyní je to krajně nebezpečné!“ varoval.

Ostřelování způsobilo ve městě výpadky v dodávkách elektřiny i vody, v průmyslové zóně vypukl požár.

Obsazení obcí

Agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské úřady rovněž informovala, že ruské invazní jednotky obsadily několik obcí u Severodoněcku a Lysyčansku.

Oblastní gubernátor uvedl, že ruští vojáci obsadili obec Toškivka, která se nachází jižně od Severodoněcku. Ukrajinský generální štáb ve své večerní svodce sdělil, že se ruské vojsko zmocnilo vesnic Pidlisne a Myrna Dolyna, které leží více na západ.

„Bohužel nepřítel na ni vyslal obrovské množství výzbroje a vojáků a Toškivku obsadil,“ řekl gubernátor Serhij Hajdaj podle Reuters v ukrajinské televizi, a potvrdil tak předchozí zprávy o její okupaci. Proruští separatisté o dobytí Toškivky informovali už v pondělí.

Ukrajinský generální štáb večer zároveň připustil, že ruské invazní jednotky zaznamenaly částečný úspěch v oblasti u obce Hirske.

Ukrajinští obránci bojují s ruskými invazními silami o kontrolu nad Severodoněckem už několik týdnů. Rusko má pod kontrolou jeho velkou část, obránci však stále ovládají rozsáhlý průmyslový areál na západě města a rovněž několik obcí v jeho okolí.

Podle Hajdaje ukrajinské jednotky bránící Lysyčansk čelily intenzivnímu ostřelování těžkým ruským dělostřelectvem, ale drží své pozice. Boje podle generálního štábu pokračují také v Severodoněcku.

Podobná prohlášení obou bojujících stran nelze v průběhu bojů nezávisle ověřit.