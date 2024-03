Bez munice bude Ukrajina muset ‚po malých krocích ustupovat‘. Armáda má kritický nedostatek nábojů

Ruské síly v noci na sobotu opět útočily na ukrajinskou energetickou infrastrukturu na jihu a jihovýchodě země. Ukrajinské letectvo podle Kyjeva zničilo většinu útočících dronů v několika regionech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru zdůraznil, že pokud Ukrajinci nedostanou přislíbenou novou vojenskou pomoc z USA, kterou zatím neschválil Kongres, budou ukrajinské síly nuceny na bojových liniích „po malých krůčcích ustupovat“. Od stálého zpravodaje Kyjev 13:54 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Zdroj: Profimedia

Moskva naopak uvedla, že nad ruskou Bělgorodskou oblastí sestřelila protivzdušná obrana dva ukrajinské drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro list Washington Post uvedl, že Kyjev má právo vlastními bezpilotními letouny odpovídat na ruské vzdušné údery a že především potřebuje další prvky protiletecké obrany.

ONLINE: Zmijivská elektrárna u Charkova je po ruském útoku zcela zničená, oznámil ministr Číst článek

V rozhovoru Zelenskyj přímo řekl, že nechce, aby Ukrajina byla politickou kartou ve vnitroamerickém sporu. Dodal, že Ukrajina už ztratila půl roku, bylo to velmi bolestné a nemůže si dovolit ztrácet další čas.

Naléhal tím zejména na konzervativní jádro a předsedu Sněmovny reprezentantů Mika Johnsona, aby konečně zařadili na program jednání projekt pomoci Ukrajině v hodnotě 60 miliard dolarů.

Zelenskyj poskytl v nedávné době několik velkých rozhovorů a ve všech apeloval na Spojené státy, aby pomoc Ukrajině poskytly. To lze označit za Zelenského mediálně diplomatickou ofenzivu v situaci, kdy je nedostatek munice jedním ze zásadních problémů v současné době.

Postup ruské armády

Podle páteční zprávy amerického Institutu pro studium války ruské invazní síly od loňského října obsadily přes 500 kilometrů čtverečních území, což odpovídá zhruba rozloze Prahy.

Zelenskyj upozornil, že pokud Ukrajina nebude americkou pomocí dobře vyzbrojená, nezahájí sama protiofenzivu. Udělají to Rusové a Ukrajina se bude muset bránit.

Největší ztrátou Ukrajinců byla Avdijivka, kde armáda nepočítala s tím, že město ztratí. Obranné linie tam byly slabší, a proto tam Rusové postupují – ačkoliv nyní se postup zpomalil. Je ale možné, že pouze dochází k přeskupení armád.

Rusko chystá jarní ofenzivu, jen držet nám palce nestačí, naléhá Zelenskyj na západní dodávky Číst článek

Ukrajinci na poslední chvíli ale s obrannými liniemi přispěchali, kromě Avdijivky je budují i v Sumské oblasti nebo kolem Kyjeva. Tam je v současné době nová linie deseti tisíc protitankových „dračích zubů“, které mají bránit postupu na hlavní město. Ukrajina počítá i se scénářem, že se Rusko pokusí obsadit nebo úplně vymazat z mapy Charkov a znovu zaútočit na Kyjev.

Vidina české pomoci

Podle informací z tohoto týdne, které ovšem nebyly oficiálně potvrzeny, už Česko a dalších 15 zemí podepsalo potřebné smlouvy na nákup dělostřelecké munice z mimounijních zemí v rámci české iniciativy.

V těchto měsících je to pro Ukrajinu zásadní otázka. Rusko je schopné vystřelit denně asi deset tisíc projektilů, Ukrajina dva tisíce. Kdyby Ukrajina měla k dispozici podle vojenských odhadů až 250 tisíc kusů munice, zejména ráže 150, mohla by přejít do protiofenzivy.

Ruské síly už obsadily území velké jako Praha. Podle analytiků Ukrajině chybí materiály Číst článek

Momentálně se Ukrajina nachází v kritickém období, a čím rychleji munici dostane, tím účinněji může reagovat na chystanou ruskou protiofenzivu.

Agentura Ukrinform v pátek vydala první rozhovor po nástupu do funkce nového hlavního velitele ukrajinských sil Alexandra Syrského. Ten uvedl, že armáda bude muset před očekávanou ruskou ofenzivou mobilizovat méně vojáků, než se původně předpokládalo.

Právě mobilizace byla důvodem, proč Zelenskyj vyměnil předchozího náčelníka ukrajinské armády Valerije Zalužného, který naopak žádal rozsáhlou mobilizaci. Zelenskyj se totiž obává negativní odezvy veřejnosti, která by velkou mobilizaci nemusela přijmout, rozhodnutí Syrského je proto zřejmě více politické než vojenské.