ONLINE: ‚Mariupol byl zničen.‘ Podle Zelenského zahynuly při ruském útoku na město desetitisíce lidí

„Mariupol byl zničen, jsou desítky tisíc mrtvých, ale Rusové přesto se svou ofenzivou nekončí," řekl Zelenskyj. Podle něj nyní Rusko shromažďuje desítky tisíc vojáků k další ofenzivě na východě země.

„Mariupol byl zničen, jsou desítky tisíc mrtvých, ale Rusové přesto se svou ofenzivou nekončí,“ řekl Zelenskyj. Podle něj nyní Rusko shromažďuje desítky tisíc vojáků k další ofenzivě na východě země.

Mariupol je obklíčen ruskou armádou a po neustálém bombardování je město v troskách. Agentura Reuters napsala, že vzhledem k situaci ve městě nemůže přesnost odhadu počtu obětí, který uvedl Zelenskyj, nezávisle ověřit.

Jakou konkrétní vojenskou pomoc Ukrajina od Jižní Koreje žádá, Zelenskyj neupřesnil. Řekl jen, že Jižní Korea má hodně zbraní, jež by mohly nejen přispět k záchraně životů řadových Ukrajinců, ale také pomoci zabránit Rusku napadnout další země.

„Ukrajina potřebuje různou vojenskou techniku, od letadel po tanky,“ řekl Zelenskyj, který v poslední době přednesl obdobné projevy na dálku také k zákonodárcům Spojených států, Británie, Japonska či řady zemí Evropské unie.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu 24. února Jižní Korea poslala Ukrajině humanitární pomoc a přijala vůči Rusku několik balíků sankcí, které jsou namířeny proti ruským bankám a také zakazují vyvážet do Ruska jihokorejské strategické produkty, jako je elektronika, polovodiče, informační a komunikační technologie, senzory a lasery či námořní a letecké přístroje.

Trvání války

Zelenského poradce Arestovyč současnou situaci přirovnal k bojům mezi Izraelem a okolními arabskými státy, kde od izraelského vyhlášení nezávislosti v roce 1948 propuklo pět válečných konfliktů.

„A tak to bude i s námi. Nevím, jestli jich bude zrovna pět, ale do roku 2035 máme zaručeno několik vojenských střetů. To znamená propuknutí bojů každé dva roky nebo možná každých pět let. A velké boje každých sedm až osm let,“ domnívá se poradce. Ukrajincům, kteří na taková válečná léta nejsou připraveni, doporučil dočasně z vlasti odejít.

Nehammer s Putinem

Rakouský lidovecký kancléř Karl Nehammer má v pondělí v Moskvě naplánované jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jde o první osobní setkání mezi šéfem Kremlu a vrcholným představitelem Evropské unie od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

Nehammer byl v sobotu v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a navštívil také město Buča, kde po odchodu ruské armády nalezli stovky zabitých civilistů. Rakouský kancléř poté Ukrajině slíbil další podporu a zpřísňování protiruských postihů.