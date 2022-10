Útok na Kyjev jako odveta za Krymský most? ,Rusko nepotřebuje žádnou záminku,‘ říká Jevhen Perebyjnis

Rusko v pondělí podniklo nejrozsáhlejší údery na ukrajinská města od prvních dnů své agrese. Ruský prezident Putin uvedl, že šlo o odvetu za poničení Kerčského mostu. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis v rozhovoru pro Radiožurnál ale uvedl, že ruské útoky spíše ukazují, že Putin prohrává. Rozhovor Kyjev 19:31 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis na sjezdu ODS. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká je situace v Kyjevě po intenzivním ruském bombardování?

Momentálně je situace klidná. Rusko vyřadilo několik elektrických stanic, takže vláda vyzývá obyvatele Kyjeva, aby šetřili elektřinou. Skoro v celém městě je tma. Občané vypnuli všechna elektrická zařízení, aby mohli vybalancovat energetickou situaci po útoku.

Můžete potvrdit, že Ukrajina od úterý pozastaví vývoz elektřiny na základě současné energetické situace?

Ano, od úterý Ukrajina už nebude vyvážet elektrickou energii, protože musíme šetřit. Rusové nám raketovými útoky vyřadili několik elektráren. Nyní vyvážet nemůžeme.

Kam podle vašich informací směřovaly útoky? Rusko tvrdí, že byly zaměřené na cíle vojenského velení, komunikace a energetickou síť Ukrajiny....

Tak je pravda, že se Rusům podařilo zasáhnout několik elektráren, a proto je energetické situace na Ukrajině je složitá.

Na druhou stranu Rusko zasáhlo i obyčejnou civilní infrastrukturu, třeba dětská hřiště nebo obytné doby. Byla také zasažena Kyjevská univerzita, budova kde sídlí Filosofická fakulta včetně prostor, kde se vyučuje čeština. Byly zasaženy obyčejné objekty a auta. Bohužel zemřelo několik lidí.

Jak chápete masivní útoky na civilní cíle? Jakou strategii podle vás Rusko nově zvolilo?

Nepochybně je to strategie zastrašování. Rusko chce vyvolat paniku a destabilizaci, jak energetickou, tak obecnou. Je to taktika, kterou Rusko používá od začátku útoku na Ukrajinu.

Putin se zřejmě rozhodl pro tuto taktiku, protože cítí, že pohrává. Ukrajina má úspěchy na frontě a osvobozuje okupovaná území. Putin to dělá, protože nevidí žádnou jinou cestu, jak může vyhrát tuto válku.

Čekali jste po tom, co se stalo ne Kerčském mostě, že by něco takového mohlo přijít?

Není potřeba to nějak spojovat. Rusko nepotřebuje žádnou záminku. Ano, takový masivní útok přišel poprvé, ale na základě informací, které mají naši zpravodajci, Rusko plánovalo masivní útok ještě před výbuchem na Krymském mostě.

Já bych to nespojoval, řekl bych, že to je strategie Putina. Je vyvolána tím, že tuto válku prohrává. Bohužel nemůže vymyslet nic jiného než zabíjení civilistů a zasahování civilní infrastruktury.

Klid, žádná panika

Má Ukrajina možnosti, jak se proti tomuto typu útoků na města bránit? Jak moc je potřeba posílit protivzdušnou obranu?

Protivzdušná obrana funguje. Dnes (v pondělí - pozn. red.) Rusko odpálilo více než 80 raket a více než polovina byla sestřelena. Samozřejmě bychom potřebovali modernější zbraně a systémy. Proto vyzýváme představitele západních zemí, aby neprodleně poskytli Ukrajině takové systémy, které by umožnily bránit ukrajinská města od takových útoků.

Jsou lidé připravení na to, že se Rusko může pokusit zlomit morálku obyvatel Ukrajiny?

V žádném případě. Ukrajinci to berou statečně, Putinovi se v žádném případě nepodaří vyvolat paniku. Naopak. Ukrajina bude ještě více sjednocena, bude připravena klást odpor a Putina porazit.

Ráno jsem jel do práce místem, kam asi o dvě minuty později dopadla raketa. Pak jsem byl v centru a viděl jsem reakce lidí. Je klid, žádná panika. Putin má smůlu. Nepodaří se mu Ukrajinu destabilizovat, Ukrajinci budou ještě více sjednoceni.

Jak může na takové útoky Ukrajina zareagovat?

Tak jak jsme reagovali dosud. Budeme osvobozovat okupovaná území. Naše armáda je připravena a žádné útoky na civilní infrastrukturu nezastaví její postup. Budeme postupně osvobozovat to, co Putin okupuje.

Vylučujete, že by Ukrajina začala útočit na ruském území?

Ukrajina nikdy neútočí na cizím území. Ukrajina osvobozuje jen to, co jí patří. To budeme dělat. Obvinění, že Ukrajina útočí na jiná území, jsou neopodstatněná. Nikdy jsme neútočili na to, co není naše.