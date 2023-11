ONLINE: Kyjev potvrdil smrt 19 svých vojáků. Ruské ostřelování je zasáhlo, když čekali na vyznamenání

Ukrajinská 128. samostatná horská útočná zakarpatská brigáda v pondělí potvrdila, že při ruském raketovém útoku ztratila 19 vojáků. Ukrajinská média o víkendu informovala, že příslušníci brigády se v pátek shromáždili ve vsi nedaleko fronty v Záporožské oblasti, aby převzali vyznamenání. Sledujeme online Kyjev 12:40 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinská média o víkendu informovala, že příslušníci brigády se v pátek shromáždili ve vsi nedaleko fronty v Záporožské oblasti, aby převzali vyznamenání (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Raketový útok zákeřného nepřítele připravil o život 19 vojáků brigády,“ napsala v pondělí tato jednotka na svém profilu na facebooku.

„Naši nejlepší bojovníci zemřeli. Slibujeme, že naše bratry stonásobně pomstíme,“ uvádí se také v prohlášení. Portál RBK Ukrajina připomíná, že jde o první komentář jednotky k páteční události. Brigáda také ujistila, že pokračuje vyšetřování jejích okolností.

„Je to tragédie, které se šlo vyhnout,“ řekl v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když při pravidelném večerním proslovu kondoloval blízkým zabitých vojáků. „Hlavní je zjistit úplnou pravdu o tom, co se stalo. A nedopustit, aby se to opakovalo,“ řekl.

Ministr obrany Rustem Umerov v sobotu nařídil generální inspekci resortu, aby případ vyšetřila.

V Zakarpatské oblasti, odkud 128. brigáda pochází, pondělkem začal třídenní smutek. Vlajky jsou spuštěné na půl žerdi, každé dopoledne si lidé zabité vojáky připomenou minutou ticha a budou se za ně konat bohoslužby.