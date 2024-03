Porošenko: Ukrajina nepotřebuje vaše vojáky, ale zbraně

Bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko i lotyšský ministr zahraničí Krišjānis Kariņš nadšeně vítají českou iniciativu na nákupy munice mimo Evropskou unii. Podle Kariņše se s nimi mělo začít už mnohem dříve. „Odpor proti nákupům mimo Evropu se zhroutil, protože si všichni uvědomili, že jinak zde bude problém, což jsme věděli už před rokem,“ říká Kariņš ve speciální epizodě podcastu Bruselské chlebíčky. Bruselské chlebíčky Bukurešť 6:31 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenská pomoc Ukrajině | Zdroj: Český rozhlas

Lotyšsko podle Kariņše usilovalo o společné nákupy munice ze zemí mimo EU už před rokem, ale mezi unijními lídry pro to nebyla vůle. Řekl to na Kongresu Evropské lidové strany v Bukurešti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s Petrem Porošenkem a Krišjānisem Kariņšem

„Jsme dlouhodobě frustrovaní těmi společnými pomalými reakcemi,“ říká lotyšský šéf diplomacie, který byl ještě do loňského září v zemi premiérem. A připomíná, že na začátku války většina evropských zemí nechtěla Ukrajině dodávat ani žádné těžké zbraně.

Českou iniciativu na nákupy munice vítá také Porošenko. Pozdě podle něho není: „Pozdě by to bylo, kdyby Ukrajinci tuhle válku prohráli. A to se nestalo. Ale lépe teď než později, protože Ukrajina platí obrovskou cenu, tisíce životů vojáků za den.“

Bývalý ukrajinský prezident komentuje i nedávné vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který nevyloučil, že by některé evropské státy mohly v budoucnu vyslat na Ukrajinu své vojáky.

Petro Porošenko, bývalý prezident Ukrajiny | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„Jako pátý prezident Ukrajiny a jako vůdce opozice oficiálně prohlašuju, že nepotřebujeme vaše vojáky. Dejte nám zbraně a pomozte nám dělat vaši práci. A vaše práce je zastavit šíleného maniaka Putina a ochránit Evropu před ruskými vojsky,“ prohlašuje Porošenko.

Jak se Porošenko a Kariņš staví k možným sankcím na export ruského obilí? Mají Ukrajinci pochopení pro protesty unijních farmářů, kterým vadí mimo jiné levný dovoz z Ukrajiny? A jakou roli by měly hrát pobaltské státy při vyjednávání o nejvyšších pozicích v čele EU a NATO?

Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Bruselské chlebíčky.