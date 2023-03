ONLINE: Protiofenziva začne patrně v dubnu či květnu, uvedl ukrajinský ministr obrany Reznikov

Ukrajina by mohla přejít do protiofenzivy v dubnu nebo květnu, až pro to nastanou výhodnější podmínky z hlediska počasí. V rozhovoru s estonskou stanicí ERR to řekl ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

Kyjev 17:14 29. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít