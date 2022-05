ONLINE: Putin se podle USA připravuje na dlouhodobý konflikt na Ukrajině. O život přišla další novinářka

Spojené státy se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin se připravuje na dlouhodobý konflikt na Ukrajině. Ani ruské vítězství na Donbasu na východě země by nemuselo válku ukončit. Na brífinku zákonodárců to řekla ředitelka úřadu amerických výzvědných služeb Avril Hainesová. Zahraniční média v úterý informovala o smrti další novinářky, o život přišla při ostřelování vesnice v Kyjevské oblasti. Sledujeme online Moskva 21:31 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci proruských jednotek střílí z tanku poblíž Azovstalu (ilustrační foto) | Foto: Ricardo Moraes | Zdroj: Reuters

Putin ve své strategii počítá s tím, že odhodlání Západu pomáhat Ukrajině a dodávat napadené zemi zbraně postupně zeslábne, dodala podle agentury Reuters Hainesová. Ukrajina čelí ruské invazi od 24. února, Západ Kyjevu posílá zbraně a další pomoc.

Taktický jaderný útok? Lhář Putin ho může vydávat za nutnou obranu, soudí komentátor Dvořák Číst článek

Američtí zpravodajci odhadují, že Putin nepoužije jaderné zbraně, pokud nebude Rusko nebo jeho režim „v bezprostředním ohrožení“. Přesto USA počítají s variantou, že by na Ukrajině v nadcházejících měsících mohlo dojít k „nepředvídatelné a potenciálně eskalační trajektorii“, protože Putinovy ambice přesahují aktuální možnosti ruské armády, uvedla Hainesová.

„Současný vývoj bojů zvyšuje pravděpodobnost, že prezident Putin sáhne k drastičtějším opatřením, včetně zavedení stanného práva, využití kapacit průmyslové výroby nebo případné vojenské eskalace, aby uvolnil zdroje potřebné k dosažení svých cílů,“ soudí šéfka americké výzvědné služby citovaná agenturou AFP.

K použití jaderných zbraní by Putina mohl dohnat dojem, že na Ukrajině válku prohrává nebo že se do bojů zapojila nebo chce zapojit Severoatlantická aliance. Pokud by se k tomu schylovalo, Moskva by nejdřív vyslala varovné signály, míní Hainesová.

„Rusové nevyhrávají a Ukrajinci nevyhrávají a jsme tu tak trochu v patové situaci,“ poznamenal před senátním výborem šéf americké vojenské rozvědky DIA Scott Berrier a dodal, že dosud bylo v tomto konfliktu zabito osm až deset ruských generálů.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Úmrtí ukrajinské novinářky

O život v souvislosti s konfliktem na Ukrajině přišlo také několik novinářů. Při ostřelování vesnice Ševčenkove v Kyjevské oblasti zemřela ukrajinská novinářka Oksana Hajdarová, která byla známá svojí kritikou ruského vedení na sociálních sítích. Novinářka a blogerka zemřela 11. nebo 12. března společně se svojí matkou, zpráva o jejím úmrtí se ale objevila až nyní, napsala ukrajinská agentura Unian.

Při raketovém útoku na Kyjev zemřela novinářka. Generální tajemník OSN je v pořádku, ale v šoku Číst článek

O úmrtí novinářky na Facebooku napsal šéf ukrajinského svazu novinářů Serhij Tomilenko a vyjádřil upřímnou soustrast jejím blízkým.

Hajdarová psala na historická témata a na sociálních sítích publikovala pod pseudonymem Ruda Pani. Podle Tomilenka ve svých textech odsuzovala „imperiální ambice ruského vedení“ a jeho snahy ovládnout Ukrajinu.

Publicistka se narodila v Kyjevě, později ale žila se svým manželem a synem v Moskvě. Po začátku války se vrátila na Ukrajinu, aby byla nablízku své matce.

Na Ukrajině za dva a půl měsíce ruské invaze zemřelo již několik ukrajinských i zahraničních novinářů. V polovině března ruští vojáci v Irpini zastřelili novináře listu The New York Times Brenta Renauda, který jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu.

Nedlouho poté Rusové nedaleko Kyjeva zabili irsko-francouzského kameramana americké stanice Fox News Pierrea Zakrzewského a místní spolupracovnici týmu Oleksandru Kuvšynovou. Přímo v Kyjevě zemřela 23. března při ostřelování ruská novinářka Oxana Baulinová, která pracovala pro opoziční portál The Insider. Koncem března taktéž v Kyjevě zemřela při raketovém úderu na obytný dům ukrajinská spolupracovnice Rádia Svoboda Vira Hyryčová.

Obětí války na Ukrajině mezi žurnalisty bylo ale více. List Ukrajinska pravda s odvoláním na údaje generální prokuratury a ministerstva kultury začátkem dubna napsal, že od začátku ruské agrese zemřelo na Ukrajině 18 novinářů a že další byli zraněni nebo uneseni.