ONLINE: Ukrajinská armáda znovu útočila na ruský ropovod Družba, drony zasáhly přečerpávací stanici
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, uvedla v pátek média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho, známého pod přezdívkou Maďar. Drony podle něj zasáhly přečerpávací stanici Uneča. Brovdi zveřejnil záběry požáru způsobeného podle něj náletem.
Ruské úřady se k tomu zatím nevyjádřily. Ale gubernátor Alexandr Bogomaz ještě ve čtvrtek pozdě večer informoval o sestřelení dvou ukrajinských dronů, aniž by způsobily škody, poznamenal server BBC News.
Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v Tambovské oblasti Ruska, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba, připomněl server Ukrajinska pravda.
O přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba informoval v pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily v úterý večer, jak uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.