‚Kdo jiný by měl jít?‘ Dobrovolníci míří bojovat na Ukrajinu, volání prezidenta Zelenského vyslyšeli i Češi

Z Ukrajiny už do Polska uprchl asi milion lidí. Opačným směrem zamířilo už přes 66 tisíc ukrajinských mužů, aby podpořili obranu proti ruské invazi. Vyslyšeli tak výzvu prezidenta Volodymyra Zelenského a nastoupili do armády. Do ukrajinské armády se plánují zapojit i Češi. Na polsko-ukrajinských hranicích s nimi natáčel zvláštní zpravodaj Radiožurnálu Jaromír Marek. Od zpravodaje z místa Medyka 9:07 7. března 2022

Před hraničním přechodem postávají tři mladí muži. Dokouří cigaretu a míří přes hranici domů. Jak říkají, bojovat proti ruskému agresorovi.

Šestadvacetiletý Alek říká, že jde bránit Ukrajinu před Putinem. Pracuje v Polsku, doma na Ukrajině má ale rodinu. Rusové se podle něj přepočítali, mysleli si, že zaberou Ukrajinu za jeden dva dny, nepočítali prý ale s tuhým odporem. Teď stojí proti Rusku celý svět a Ukrajina se podle Aleka nikdy nevzdá.

I jeho kamarád Roman je přesvědčený o tom, že Ukrajina vyjde ze střetu s Ruskem vítězně. Situace v Kyjevě a Chersonu mu ale prý nedá spát.

‚Kdo jiný by měl jít?‘

Do ozbrojených sil Ukrajiny míří i dobrovolníci z celého světa. Ukrajinské úřady uvádějí, že do cizinecké legie se přihlásilo 16 tisíc mužů. Plánuje to i pan Martin. Teď vozí uprchlíky z hranic, až přijde čas, chce jít na Ukrajinu bojovat.

„Jsem bez závazků, děti velké. V podstatě vše jsem schopný uspořádat během dvou dnů. Kdo jiný by měl jít bojovat? Jsem ještě relativně zdravý a mám dvouletý vojenský a pětiletý policejní výcvik. Nejsem ze speciálních jednotek, ale určitě bych nějakého ruského důstojníka dokázal zbavit hlavičky,“ popisuje pro Radiožurnál.

A ví Martin o více lidech, kteří takhle uvažují? „Vím, zkoušíme to nějak koordinovat, ale ne každý to má všechno tak jednoduché jako já. Pak jsou lidé, kteří už tam odešli. Nečekali na legislativní schválení a brali to jako svou povinnost,“ dodává.

Na české ministerstvo obrany se už obrátilo 300 lidí, kteří se chtějí zapojit do ukrajinských ozbrojených sil. Premiér Petr Fiala (ODS) se s prezidentem Milošem Zemanem dohodl, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, budou garantovat beztrestnost abolicí.