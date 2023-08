ONLINE: Korupce jako vlastizrada. Zelenskyj se chystá předložit zákon, který zpřísní tresty za úplatky

Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj hodlá předložit parlamentu návrh zákona, který by postavil korupci za války na roveň vlastizradě. Řekl to v neděli večer v televizním rozhovoru. Návrh na odpovídající zpřísnění trestů by se měl do parlamentu dostat příští týden, pak o něm budou rozhodovat zákonodárci. Moskva 8:08 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Ukrainian Presidential Press Service | Zdroj: Reuters

„Chápu, že taková zbraň nemůže ve společnosti fungovat ustavičně, ale doufám, že za války to pomůže,“ řekl prezident podle listu Ukrajinska pravda.

Prezidentova strana má sice v parlamentu většinu, nicméně Zelenskyj podle deníku podotkl, že neví, zda předlohu podpoří zákonodárci. Pokládá za důležité „neutahovat šrouby“ při každém jednotlivém křiklavém případu, za nezbytná pokládá systémová opatření.

Ukrajincům se na Krymu povedl husarský kousek. Rusové jsou teď nervózní, míní zpravodaj Dorazín Číst článek

Zelenskyj argumentuje, že skoncovat s úplatkářstvím je klíčem k porážce Ruska ve válce, a také doufá, že bojem proti korupci usnadní partnerům rozhodování o podpoře poválečné obnovy Ukrajiny, která bude stát miliardy dolarů, poznamenala agentura Reuters.

Ta zároveň připomněla, že v rámci boje proti korupci se Zelenskyj tento měsíc rozhodl propustit všechny náčelníky oblastních odvodových středisek.

Ukrajina v nejnovějším žebříčku vnímání korupce, který sestavuje organizace Transparency International, figuruje na 116. místě ze 180 hodnocených zemí.

„Rychle se blížíme k bodu, kdy to budeme my, anebo nebo oni,“ uvedla na sociální síti místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková. Přežití Ukrajiny podle ní závisí na schopnosti „skutečně zničit zkorumpované jako sociální skupinu“.

Nové opatření by podle hlavy státu mělo vést k tomu, aby úředníci neměli na úplatky ani pomyšlení. A ti, kteří budou usvědčeni, musejí čelit spravedlnosti. „Ale není to poprava, není to stalinismus. Pokud jsou důkazy, (usvědčený) člověk musí jít za mříže,“ řekl Zelenskyj.