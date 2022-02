Ukrajinští veteráni o sporu s Ruskem: k invazi může dojít dřív, než dokončíme tento rozhovor

Novou a poměrně velkou skupinou v ukrajinské společnosti jsou váleční veteráni. Ti, kteří svoji zem bránili od roku 2014 před separatisty a Ruskem. Po návratu do běžného života se potýkají s mnohými problémy, ale dnes hlavně se znepokojením sledují ruské manévry za nedalekou hranicí. Reportáž Kyjev 10:16 4. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kavárnu Poruč provozují veteráni a výtěžek z ní má jít na ostatní aktivity svazu. V době pandemie se ale kavárna jen tak tak drží nad vodou | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Organizaci válečných veteránů najdete prakticky v každém ukrajinském městě. I v Kramatorsku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, jen pár kilometrů od válečné linie. Zástupcem šéfa městské pobočky Svazu veteránu Donbasu je Volodymyr Babyč.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o ukrajinských válečných veteránech

„V Kramatorsku žije zhruba 1800 veteránů a my pro ně od roku 2015 připravujeme projekty ve čtyřech základních směrech: spolupráce veteránů mezi sebou, za druhé - program Veterán a jeho rodina, dále veterán a jeho okolí – to jsou aktivity směrem ke společnosti a čtvrtým je podpora podnikání veteránů,“ říká reportérovi Radiožurnálu Babyč.

Jedním z takových příkladů je kavárna Poruč, ve které právě sedíme. Provozují ji veteráni a výtěžek má jít na ostatní aktivity. V době pandemie se ale kavárna jen tak tak drží nad vodou, poznamenává Volodymyr. Svaz proto musí hledat peníze jinde:

Macron si volal s prezidenty Ruska a Ukrajiny, s Putinem mluvil tento týden již potřetí Číst článek

„Nacházíme se v centru Poruč, které financujeme ze dvou zdrojů – sami – z našich aktivit jako je tato kavárna – a z grantů. Jedním z našich grantových programů je USAID amerického velvyslanectví. Náš koordinátor musí obhájit svůj projekt a pak dostane peníze. Platíme z nich například právníka a psychologa. Pokud grant nezískáme, zůstává vše jen na dobrovolnické práci. Státní podpora zatím bohužel nefunguje, takže ekonomicky je nám těžko.“

Služeb centra pro válečné veterány využívá Andrej Děnisov:

„Chodím sem do tělocvičny a popovídat si s lidmi. Pro veterány a jejich rodiny tady pořádají různé zajímavé tréninky nebo kurzy ukrajinštiny a angličtiny. Tady se vracíme do občanského života a přestáváme myslet jako v armádě. Někteří – jako já - se po demobilizaci musejí soudně domáhat vyplacení státní výsluhy pro veterány. Buď nám ji neplatí vůbec, nebo se zpožděním. Zdejší právníci nám pomáhají sepsat žaloby. Je to častý a systémový problém,“ popisuje.

Hraje se o válku a mír v Evropě. Napadení Ukrajiny by vyhnalo miliony uprchlíků, říká senátor Fischer Číst článek

Když se bavíte s vysloužilými ukrajinskými vojáky, řeč nemůže nepřijít na současnou situaci a možnou ruskou agresi:

„Osobně v ni moc nevěřím, ale pokud k ní dojde, Moskvě to k duhu nepůjde. Už se totiž nepíše rok 2014, kdy jsme nebyli připravení. Teď všechny obranné struktury fungují a minimálně 400 tisíc lidí je plně připraveno znovu obléknout uniformu a zaujmout bojové pozice. A to nejsou žádné moje fantazie nebo vlastenecké pohádky. Ano, je tu část společnosti, která se bojí, ale většina obyvatelstva strach nemá a je odhodlaná postavit se intervenci, pokud k ní dojde.“

Veterán Gennadij Bočarov se domnívá, že nová invaze ruských vojsk není úplně nereálná:

„Podle mého názoru k ní může dojít třeba i dřív, než dokončíme tento rozhovor. Na linii nepřátelství to máme míň než 40 kilometrů. Nelíbí se, že západní politici až teď začali mluvit o nebezpečí velké války. Pánové, probuďte se! U nás válka už v letech 2014-15 dosáhla úrovně válečných operací druhé světové války, včetně nasazení válečného letectva. Proto nemám rád ty řeči o tom, že na nás zaútočí. Vždyť oni už obsadili desítky tisíc čtverečních kilometrů naší země a zabili 15 tisíc lidí, ale ve skutečnosti se ani neví, kolik jich opravdu zabili,“ vysvětluje Bočarov.

70 procent veteránů vláda zařadila mezi operační rezervy a v případě ohrožení země budou povolání jako první.