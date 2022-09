Blížící se zima nebude přát velkým mechanizovaným operacím. Ukrajina tak bude ve výhodě, míní generál

Rusko údajně začalo ustupovat i z ukrajinského Záporoží. Informace o úspěchu ofenzívy proti ruské armádě hlásí Ukrajina. Podle ní ovládá Kyjev už téměř celou Charkovskou oblast. Co to může znamenat pro další vývoj na frontě? Jak to ovlivňuje situaci v Rusku a mění se tím přístup mezinárodního společenství? Praha 12:16 15. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válka na Ukrajině pokračuje už pět měsíců | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Zprávy o ústupu Rusů ze Záporoží jsou zatím rozporuplné a nejasné. Opírají se pouze o informace, které podal starosta Melitopolu Ivan Fedorov, který byl dříve vězněný Rusy, uvedl zvláštní zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Martina Mašková

Fedorov řekl, že Rusové z oblasti skutečně utekli, a to včetně kolaborativních úředníků, kteří byli do Záporoží dosazeni do místních správ. Na Krymský poloostrov se prý také vytvořily dlouhé kolony vojenských vozidel, což podle Dorazína potvrzují i svědci z místa.

Pokud by to byla skutečně pravda, Rusové by svým způsobem opakovali scénář z Charkova, odkud také utekli. Starosta Melitopolu ale varoval své občany, aby byli opatrní. Rusové prý po cestě kradou a zabírají osobní auta, aby v nich mohli odvézt majetek, který v oblasti ukradli, a převezli ho na Krym.

Pojistka bezpečí pro Ukrajinu

Prezident Zelenskyj pracuje na budoucí obraně Ukrajiny. Proto schválil program bezpečnostních záruk, který vypracoval šéf jeho prezidentské kanceláře Andrij Jermak.

Jedná se tzv. o Kyjevskou smlouvu bezpečnosti, která bude právně závazná. Ukrajina tak uzavře dvoustranné dohody se státy, které jí momentálně pomáhají. Patří tam například Spojené státy americké, Velká Británie a možná v této smlouvě bude hrát roli i Česká republika.

Rusko vypálilo osm raket na Kryvyj Rih, dál útočí na ukrajinskou infrastrukturu Číst článek

Dohoda má do budoucna zajistit, aby se už nikdy nemohlo opakovat to, co nyní svět sleduje, tedy aby Rusko opět pod falešnou záminkou vtrhlo na území cizího státu a začalo tam vojensky operovat.

Smlouva je zatím v zárodku, ale podle Dorazína má sloužit jako určitá pojistka do doby, než bude Ukrajina moci vstoupit do NATO.

„Ty bezpečnostní záruky budou samozřejmě důležité, i když ta válka skončí. Ona totiž může potom kdykoliv znovu vypuknout a toho se právě na Ukrajině hodně bojí. Rusko se třeba nakonec úplně stáhne, ale co když se mezitím bude snažit dozbrojit, přeorganizovat a za dva roky se pokusí o něco podobného?“ říká Dorazín.

Dobrá taktika není vše

To, že Ukrajinci obrátili dění na frontě má podle Pavla Macka, generála, poručíka v záloze a bývalého zástupce náčelníka generálního štábu slovenské armády, několik faktorů.

„Ukrajinci ukázali velmi dobré taktické a operační plánování, disciplínu a flexibilitu na bojišti. Začali útočit a najednou se střetli s menším odporem, než očekávali. Potom ihned pokračovali dál na Kupjansk, což byla něco jako krční tepna, protože to bylo město, přes které se vozily zásoby,“ vysvětluje Macko.

Přicházející zima může pomoci

Rusko se světu prezentuje jako jaderná velmoc a je možné, že i s tímto bude Moskva do budoucna operovat. Macko je ale v tomto ohledu klidný. Podle něj nemá použití jaderných zbraní v současném konfliktu žádný smysl.

Ruská a čínská armáda provádějí společné hlídky v Tichém oceánu. Cílem je posílení námořní spolupráce Číst článek

„Rusové mají celkově problém. Oni nejsou s vojenskými silami – tedy pokud nevyhlásí všeobecnou mobilizaci, a je také otázka, jestli by se jim to podařilo – schopni Ukrajinu ovládnout. Mají příliš málo vojsk, navíc jejich kompetence je značně kompromitovaná a Ukrajinci kladou houževnatý odpor. Za těchto okolností ani použití taktické jaderné zbraně nedává smysl,“ říká Macko.

S blížící se zimou rostou obavy, jak se bude válka vyvíjet dál. Ukrajina by však oproti Rusku mohla být ve značné výhodě.

„Zima nebude přát velkým mechanizovaným operacím. Podmínky tak budou těžké pro použití velké techniky, ale to paradoxně dává výhodu ukrajinským silám, které těžké techniky mají méně, ale mají velmi dobré lehčí jednotky,“ pokračuje.

„To znamená, že Ukrajinci mohou intenzivně pokračovat celou zimu v oslabování ruských pozicí a připravit se na jarní ofenzívu, díky níž by mohli o konfliktu rozhodnout,“ dodává Macko.

Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Martina Mašková.