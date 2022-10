‚Zadržování a blokování vojska.‘ V Moskvě začalo zatýkání členů armády, tvrdí Ukrajina

V Moskvě začalo zatýkání v řadách armády. V sobotu to oznámila ukrajinská tajná služba, jejíž tvrzení nelze jiných zdrojů ověřit. Elitní jednotka ruské gardy míří do centra města, výjezdy z města jsou přísně kontrolovány, uvedla ukrajinská tajná služba na twitteru. Tisková agentura Unian píše, že do centra ruské metropole míří také policejní jednotky.

