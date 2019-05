Návrat na Ukrajinu? Saakašvili oznámil, že chce radit novému prezidentovi Zelenskému

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili oznámil plán návratu na Ukrajinu, kde by se chtěl stát poradcem nově zvolené hlavy státu Volodymyra Zelenského. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Unian. Saakašvili byl loni z Ukrajiny vyhoštěn po sporu s dosluhujícím prezidentem Petrem Porošenkem. Kyjev 23:05 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili oznámil plán návratu na Ukrajinu (ilustrační snímek) | Zdroj: Reuters

V průběhu kampaně před dubnovými prezidentskými volbami prohlásil jejich pozdější vítěz Zelenskyj, že Saakašviliho považuje za skvělého diplomata, který by byl schopen zastávat významnou pozici v ukrajinské vládě. Dodal, že ukrajinské občanství by mu mělo být obnoveno.

Bývalý nejvyšší gruzínský představitel občanství obdržel v roce 2015 a poté rok zastával funkci gubernátora Oděské oblasti. Později se ale s Porošenkem nepohodl a kvůli údajnému pochybení při poskytování informací v žádosti o občanství mu byla ukrajinská státní příslušnost odejmuta. V únoru 2018 byl za dramatických okolností vyhoštěn ze země. Nyní žije v nizozemském exilu.

Návrat do Gruzie

Saakašvili vyjádřil přání vrátit se také do Gruzie, kde sloužil jako hlava státu v letech 2004 až 2013. „Ukrajina je mým domovem, ale záchrana Gruzie je pro mě priorita. To neznamená, že nepřijedu do Kyjeva. Určitě přijedu na Ukrajinu, a pak do Tbilisi,“ řekl Saakašvili polské televizi Belsat vysílající v ruštině a běloruštině.

V Gruzii byl odsouzen v nepřítomnosti k trestu vězení za různé trestné činy. Naposledy mu loni soud vyměřil šestiletý trest vězení za zneužití pravomocí a tajení důkazů svědčících o zbití opozičního poslance. Saakašvili všechna obvinění popírá a gruzínskou i ukrajinskou vládu viní z toho, že jeho stíhání zařídily z politických důvodů.