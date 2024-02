Ukrajina se i za války snaží bavit. Lidé podpořili vojáky za hudby a tance na dobročinném jarmarku

Horké léto minulého roku. Tady, v Dnipru, se zdá, jakoby válka byla jen filmovým přeludem, který zůstal uzavřený v sále kina Svět, zatímco na ulicích kypí bezstarostný život. V centru se baví hloučky místní mládeže a mezi nimi je Slávik, ale klidně mu česky můžeme říkat Slávek.

Slávek je počítačovým analytikem a živí se tím, že vytváří mobilní aplikace.

Slávek a Maksym vzpomínají, jak na začátku války každé boží ráno stěhovali mámu do bunkru. Charkov byl podobně jako Kyjev těžce napadený, ale oni si – jako většina lidí – mysleli, že to za pár týdnů skončí. Potom, když vyprovázeli kamarády na nádraží a uviděli první ruská letadla, začalo jim být jasné, že válka bude velká a dlouhá. Sedli na vlak a odjeli do Dnipra.

Letecké poplachy už dnes berou odevzdaně. Když to přiletí, tak to přiletí, říkají.

Loučím se s informatiky a vydávám se z Evropského náměstí na krásně upravené nábřeží Dněpru. Tam je v tomto horku přece jen o něco příjemněji a letecký poplach už skončil.

Dobročinný jarmark

Na nábřeží mohutné řeky Dněpr před stejnojmenným hotelem, ještě se starým nápisem Dněpropetrovsk, se koná dobročinná akce. Pořádá ji asociace rodin padlých ukrajinských hrdinů a koordinační štáb pomoci ukrajinské armádě v Dnipru.

„Dnes jsme sem se štábem přišli, abychom uspořádali dobročinný jarmark. Blíží se podzim a zima – armáda bude potřebovat generátory. Chceme vybrat co nejvíc peněz na další drony a plánujeme v jednom podniku spustit výrobu zimních uniforem. Zároveň tu lidem předvádíme, jak vyrábíme maskovací sítě a pořádáme kurzy taktické medicíny. Máme tu taky evakuační oddíl. Ten tvoří dívky, které každý týden vyrážejí na frontu evakuovat lidi,“ říká vedoucí koordinačního štábu organizace Dobrovolníci Dnipra Julija Dmytrová.

Vede mě ke stánku s jarmarečními dobrotami. Její kamarádka vysvětluje, že tyto perníky vyrobily děti z ústavu pro postižené, které si tím rozvíjejí pohyblivost rukou. Dobrovolnice pak z výtěžku nakoupí nebo ušijí zimní oblečení pro chlapce na frontě. A těm se právě teď moc hodí.