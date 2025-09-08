Ukrajina se připravuje na zimu, pomohou ji i kogenerační jednotky z Česka, říká Kopečný
Během pondělí a úterý budou evropští představitelé jednat ve Spojených státech o dalším ekonomickém tlaku na Rusko, včetně nových sankcí. USA je ale zavazuje koncem dovozu ruských fosilních paliv do EU. „A tím vlastně trochu ten míč přehazuje na naši stranu,“ říká pro Radiožurnál Tomáš Kopečný, zmocněnec české vlády pro rekonstrukci Ukrajiny.
Dá se předpokládat, že ruské síly se znovu před zimou zaměří na energetickou a teplárenskou infrastrukturu Ukrajiny, tak jak tomu bylo v minulých letech?
Určitě. Je to čtvrtá zima, kterou Rusové plánují vlastně podle stejných not a i letos bude velká část těch útoků zaměřená právě na teplárenskou a energetickou infrastrukturu, kterou ovšem ostřelují během celého roku. To je důležité taky podotknout, protože se snaží oslabovat tu síť neustále.
Den předtím Rusové podnikli dosud nejrozsáhlejší vzdušný útok na ukrajinské cíle od začátku agrese. Útoky v předchozích týdnech zasáhly řadu civilních cílů, vyžádaly si desítky obětí na životech. Jak vážně byla při jiných vzdušných úderech narušena ukrajinská energetická síť, máme tyhle informace?
Máme. Už předminulou zimou platilo, že z původních 37 gigawattů výkonů energetické sítě Ukrajiny se dostala Ukrajina na pouhých sedm až osm. Tady je naprosto zásadní úbytek schopnosti generovat teplo a elektřinu pro celou zemi. Zároveň během léta se ty cíle zaměřovaly víc a víc na průmyslové podniky, na výrobní kapacity a během posledních dnů jsme viděli i útoky na politické budovy nebo politické instituce – poprvé bylo zasaženo sídlo ukrajinské vlády, úřad vlády, to bylo ze soboty na neděli.
Dále bylo zasaženo i sídlo Evropské unie přímo v Kyjevě a je jisté, že to nebylo náhodou, ale byl to cílený útok. Takže teď nadchází fáze, na kterou už jsou Rusové zvyklí, to znamená oslabit tu infrastrukturu energetickou. Budou se hodně soustředit letos na rozvodny, to znamená nejenom na zdroje výroby energie jako takové, ale i na ty distribuční sítě.
Jak může Ukrajina minimalizovat ztráty a útoky na energetická zařízení? Jak změnila tu energetickou strukturu od začátku války a jak ji chrání?
Začnu tím, jak ji změnila – decentralizovala. To je alfou a omegou současného přístupu k energetice, do kterého se mimochodem výrazně promítají i dodávky českých firem. Dnes jsme s ministrem (Janem) Lipavským (kandidát koalice SPOLU) navštívili jednu ze tří největších světových firem ve výrobě generačních jednotek, která se také stala jedním z největších dodavatelů přímo do válčící Ukrajiny. Od roku 2022 tam dodala téměř 100 jednotek.
A právě ta decentralizace je to, co vlastně nyní dělají všechna města i všechny větší podniky, protože předtím ta velká energetická infrastruktura byla výrazně centralizovaná. Kromě toho se také i kvůli tomu, že předtím vypadly ty zdroje, výrazně diverzifikuje, to znamená, že před tímto zkrátka byly velké elektrárny, které produkovaly všechno pro Ukrajinu. Dneska to jsou obnovitelné zdroje energie. Hodně se využívá biomasa, protože se jedná o výrazně zemědělskou ekonomiku, takže ty zbytky z toho se využívají pro produkci bioplynu, ale také biometanu.
A jaký chránit? Prostě decentralizací i vlastní protivzdušnou obranou. Na drtivou většinu těch útoků není možné používat drahé rakety typu Patriot, i ten zatím největší útok – téměř 800 dronů a raket, které letěly na Kyjev před pár dny – tak drtivá většina z toho, téměř vše, byly drony a jenom osm balistických střel. To znamená, že protivzdušná obrana musí být stejně levná jako ty projektily, na které útočí, a to se vlastně v drtivé většině děje skrz opět drony. To znamená dneska víc jak polovina těch dronů, které se v milionech vyrábí na Ukrajině, jsou takzvaně protidronové drony.
Vy jste dnes v závodě skupiny Tedom v Hořovicích u Prahy představili tři takzvané kogenerační jednotky, které by měly jít právě na Ukrajinu. Znamená to, že Česko se podílí nějak zásadněji právě na obnově a na rekonstrukci těch energetických zničených zařízení?
Ano, je to opravdu zásadní asistence, z čehož přímou pomocí lze nazvat jenom její samotné počátky. Jakkoliv samozřejmě pomáhají i ty veškeré další dodávky. Co tím myslím je, že z českého vládního programu Ukrajina byly v roce 2022 zafinancovány první dvě kogenerační jednotky, které jsem mimo jiné potom předával osobně v září 2023 v Charkovské oblasti.
Na základě tohoto prvotního daru potom firma Tedom vysoutěžila téměř 90 dalších kogeneračních jednotek nebo respektive si na to zajistila financování.
Které si už teď Ukrajina prostřednictvím OSN platí…
Částečně to platí Ukrajina. Například charkovský starosta si na to vzal desítky milionů euro úvěrů u Evropské investiční banky, potom částečně to byla USAID, to znamená Rozvojová agentura Spojených států, OSN, německá vláda, dánská vláda, které to platí pro Ukrajinu. Ale dneska se většina těch dodávek řeší přes úvěry, to je možná důležité říct, že to nejsou dary do Ukrajiny, ale že si prostě města na to berou půjčky.
Evropská unie teď koordinuje se Spojenými státy přípravu nových sankcí proti Rusku. V těchto dnech američtí představitelé v podstatě zveřejnili podle Financial Times, že pokud chce Evropa spolupracovat na nových sankcích proti Putinovi, tak by měla přestat kupovat ruský plyn. Tak kdo ještě dostává ruský plyn v Evropě, když v podstatě Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území?
Tak pořád je to samozřejmě významné pro Slovensko a Maďarsko. Zároveň platí, že ne každá země, která dostává ruský plyn, ho dostává přes Ukrajinu v rámci různých swapů, tedy výměn toho proudu plynu přes velké plynovody.
Ale kromě plynu ta hlavní komodita, o které se nyní baví právě Spojené státy s evropskými partnery, je ropa.
To řekl před několika dny prezident Trump, že i ropu má Evropa přestat dovážet.
Ano, a to je vlastně naprosto zásadní, protože my tady všichni očekáváme v Evropě, že by to měl být Donald Trump a americká administrativa, která uvalí ty takzvaně sekundární sankce, které jsou připravené v americkém Kongresu a které skutečně výrazně zasáhnou ruskou ekonomiku sekundární, to znamená, že nejenom Rusko, ale především ti, kteří budou obchodovat s ruskou ropou, budou pod sankcemi Spojených států.
My to přitom v rámci Evropy neděláme. Česko je nezávislé na dodávkách těchto komodit z Ruska, ale my jako Evropská unie jsme neuvolili sekundární sankce žádné na tyto aktéry, dokonce i některé evropské země dováží pořád ruskou ropu v rámci nějakých výjimek, které mají. Tím vlastně dochází k tomu, že třeba americký ministr financí pak říká oprávněně, že nejdřív, než to spustí sami Američané, by si to rádi zkoordinovali s Evropany, aby to bylo jednotné. A tím vlastně trochu ten míč přehazuje na naši stranu.