Zemanovi jsem vděčný, říká propuštěný ukrajinský historik. Výrok o Krymu považuje za urážlivý

Do Prahy jako host festivalu Jeden svět zavítal ukrajinský historik a teolog Igor Kozlovskij. Loni v květnu ho soud v samozvané Doněcké lidové republice poslal jako špiona na více než dva roky do vězení. K jeho osvobození napomohl český prezident Miloš Zeman, kterého i přes slova vděku Kozlovskij nabádá, že by měl být v některých svých vyjádřeních uvážlivější. Kyjev 19:15 3. března 2018

S Igorem Kozlovským se potkávám v malé pizzerii nedaleko kyjevského hlavního nádraží. Je stále pohublý a vypadá unaveně, zotavuje se ze skoro dvouletého pobytu ve věznicích doněckých separatistů.

Zatkli ho v lednu 2016, propustili loni 27. prosince v rámci výměny zajatců. Měsíc poté, co se během schůzky s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Soči přimluvil za jeho propuštění Miloš Zeman.

„Byl obviněn ze špionáže a je autor asi padesáti odborných publikací, knih. Já kdybych měl napsat padesát knih, tak nebudu mít čas na špionáž,“ řekl tehdy prezident Zeman.

V posledních týdnech je Igor Kozlovskij hvězdou ukrajinských médií, a mě zajímá, jestli se novináři ptají taky na Miloše Zemana, který tu kvůli svým některým proruským vyjádřením není zrovna v oblibě.

„Ano, ptají a to dokonce velmi často, o tom, že Zeman hrál roli v mém osvobození, se ví velmi dobře. Víte, k tomu co Zeman udělal, nenašli vůli mnozí evropští politici. Přímo se obrátil na Putina, psal dopisy a já jsem mu za to vděčný. Mohou tu být různé politické názory, ale velmi důležité je v takových situacích zůstat člověkem,“ řekl Radiožurnálu Kozlovskij.

Vyjadřovat by se měli zasvěcení

Ukrajinu pobouřila hlavně slova, která Miloš Zeman pronesl loni v říjnu v Radě Evropy na adresu Krymu. Anexi tehdy označil za hotovou záležitost a vládě v Kyjevě poradil, aby se s Moskvou dohodla na nějaké kompenzaci v podobě ropy a plynu. Podle Igora Kozlovského by se o situaci měl zasvěceně vyjadřovat jen ten, kdo je v obraze dění.

„Podobná prohlášení jsou urážlivá jak pro nás, tak pro celý svět, protože ten problém má světový rozměr. Já bych se na jeho místě omluvil ukrajinskému národu, protože ten národ okradli a trochu bych přeformuloval své stanovisko,“ myslí si Kozlovskij.

Kozlovskij se jako teolog specializujete na vztahy jednotlivých náboženství, zejména křesťanství s islámem. Ptám se tedy co říká snahám zakázat islám jako náboženství i výpadům proti muslimům v kampani před českými prezidentskými volbami?

„Islám je krásné náboženství, které má nejen právo na existenci, ale především ho vyznávají stamiliony lidí. Říci, že všichni muslimové představují zlo, to je, promiňte, přinejmenším nemoudré a špatné. Znám spousty muslimů, skvělých lidí, kteří jsou proti terorismu a válce. Takto urážet nějaký náboženský systém znamená, že inicujeme rozpor ve společnosti a to je špatně.

Vina na obou stranách

Rozpor ve společnosti, to bylo první, co se na východě Ukrajiny objevilo na jaře 2014. Zatímco Igor Kozlovskij i s přáteli chodil na shromáždění s ukrajinskými vlajkami, jiní lidé, jak říká, podlehli líbivým heslům separatistů. I tehdejší ukrajinské úřady na tom, co se stalo, mají podle něj svůj podíl.

„Objevila se spousta lidí, kteří nebyli odsud, nikdo je neznal, podle mě je přivezli z Ruska. Pak sem jezdili i lidi z menších měst, kterým, jak jsem sám viděl, dávali peníze za účast na různých separatistických akcích. Bohužel místní samospráva i státní orgány se ukázaly být ne na svém místě, buď se její členové svých pozic bez odporu vzdali, nebo přešli rovnou na druhou stranu. Právě to vedlo k rozhodujícímu zlomu," popisuje.

Když v létě 2014 vznikla takzvaná Doněcká národní republika, Igor Kozlovskij byl mezi lidmi, pro které byl tamní tvrdě totalitní režim nebezpečný už jen kvůli jejich názorům. Neodjel kvůli péči o nejstaršího syna, který je postižený a upoután na lůžko, převážet ho je velmi složité.

Komando Ministerstva státní bezpečnosti, tajné služby doněckých povstalců, zatklo Kozlovského 27. ledna 2016. Několik dní ho nechali čekat bez toho, aniž mu kdokoli oznámil, z čeho je obviněn.

„Navlékli mi na hlavu pytel a zeptali se: ještě vás nikdy nemučili? Já na to: ne. Oni: tak teď budou. Chtěli, abych se přiznal, že jsem hluboko zakonspirovaný americký špion, vydedukovali to z toho, že jsem jezdil v minulosti přednášet do Spojených států. Nakonec mě dali do rukou dva granáty, byly na nich moje otisky prstů, a to soudu stačilo.“

Spolu s Kozlovským přebývalo ve vězení státní bezpečnosti, jak říká, 35 až 40 lidí. Šlo prý o skutečné odpůrce tamního režimu, válečné zajatce, ale i o lidi, kteří se ničím neprovinili. Míst, kde doněčtí povstalci zadržují své skutečné či domnělé odpůrce, je podle Kozlovského v Doněcku hned několik.

„O něčem jako podmínkách se ve vazbě státní bezpečnosti nedá vůbec mluvit. Spí se na podlaze nebo se zkroutíte na lavičku. Vezměte si, že zvlášť po mučení je to těžké, nemůžete ležet, chodit, ani sedět. Dvakrát za den, vždy v osm ráno a večer, vás vyvádějí na záchod, mimo tuto dobu slouží pro potřebu různé plastikové lahve. Jednou denně je jídlo, umýt se není kde,“ popisuje zajetí Kozlovskij.

Hodlá pomáhat dalším vězňům

Kozlovského soudil vojenský tribunál, takzvaná trojka, a teolog se podle průběhu procesu i toho, že soud zcela opomenul polehčující okolnosti, jako péče o syna, domnívá, že rozsudek byl napsán předem. Dostal dva roky a osm měsíců a ukrajinská strana stejně jako řada světových osobností vyzývala k jeho propuštění.

Český prezident Miloš Zeman napsal první dopis lídrovi doněckých separatistů Alexandru Zacharčenkovi už v létě 2016, jeho aparát si sice ověřoval pravost vzkazu, nikdo na něj ale oficiálně nereagoval. Co se kolem něho děje, tehdy i Kozlovskij nijak netušil.

„Vůbec nic mě neříkali, jen to, že Ukrajina usiluje o moji výměnu a dala mě na příslušný seznam, Doněcká lidová republika mě vyškrtává a oni mě tam opět píší, prostě se o mě handrkovali.“

Igor Kozlovskij se dočkal 27. prosince, poté, co si v různých věznicích odseděl většinu trestu. Teď zvažuje, co bude dělat dál. V jednom už ale má jasno, hodlá pomáhat těm, kteří byli v podobné situaci, jako on, ale na seznam lidí určených k výměně se nedostali a ve vězení zůstávají dál.