Ukrajina sní o lepší zemi a lepších politicích. Přes televizní obrazovku

Vasilij Goloborodko je snem voličů a noční můrou svých podřízených a ochranky. Místo luxusní rezidence žije v ošumělém bytě se svými rodiči, místo limuzíny do úřadu jezdí maršrutkou (místním autobusem), za níž zmiňovaná ochranka hopsá v tempu a na tiskových konferencích upřímně přizná, když na něco nedokáže odpovědět.

V seriálu se nový ukrajinský prezident přepravuje zásadně dopravními prostředky, které k jeho úřadu tak úplně nesedí. | Zdroj: Studio Kvartal 95

Tento idylický obraz prezidenta potkávají Ukrajinci na svých televizních obrazovkách v seriálu Sluha národa a podle všeho se jim líbí. První série se v roce 2015 stala hitem podzimní televizní sezóny a jen na YouTube nasbíraly epizody seriálu přes 120 milionů zhlédnutí. Seriál nedávno do světa rozšířila i globální streamovací služba Netflix a v podobě filmu se dostal na plátna kin.

Jeho myšlenka je přitom jednoduchá. Ukrajinští kmotři se těsně před prezidentskými volbami rozhodnou nijak nezasahovat do jejich průběhu, aby ze zvědavosti zjistili, kdo z nich opravdu vyhraje. Neuvědomí si ale, že mezi kandidáty je ukrytá i nečekaná hvězda - kyjevský učitel dějepisu, jehož studenti natočili tajně na YouTube při tom, jak ostře nadává na ukrajinskou korupci. Z videa se stane hit a učitele žáci doslova přinutí kandidovat.

Ukrajinský herec a scenárista Vladimir Zelenskij | Zdroj: Studio Kvartal 95

Ve vakuu bez kmotrů ve volbách poprvé zazní hlas lidu a ten z rozvedeného pedagoga udělá ze dne na den prezidenta. Následuje eskapáda vtipných situací, v nichž se prezident seznamuje se svým úřadem a zjišťuje, co všechno je jeho součástí – od Putinova dvojníka až po psycholožku, která má ale také svého psychologa, protože poslouchat zpovědi ukrajinských státníků není lehké.

Není to ale jenom humor, co ze Sluhy národa dělá oblíbenou podívanou.

Vladimir Zelenskij, scenárista, producent a zároveň představitel hlavní role, označuje svůj seriál za sociální komedii a přes humor často přerážejí temné stránky ukrajinské politiky. Někdy ve vážných scénách, v nichž muži bez tváře rozhodují o zemi, jindy v zábavnějších, jako například té, kdy si Vasilij Goloborodko všimne obřího zlatého lustru v prezidentském sídle. „Předtím byl stříbrný, teď je zlatý. Vzpomínáte na platební neschopnost z roku 2008? Tak to je ona,“ prozradí prezidentovi zvesela jeden z jeho podřízených.

Tvůrci seriál umístili na YouTube i s anglickými titulky.

O zemi, která se na globálním indexu vnímání korupce nachází na 131. ze 176. míst, by nejspíš šlo napsat temný seriál, který by měl mnohem blíž k americkému Domu z karet než českému Kosmu. Přesto tvůrci zvolili komedii. „Je to komedie, protože se specializujeme na tenhle žánr, a také proto, že Dům z karet už existuje a nechceme být jenom následovníky, ale chceme vytvořit něco nového,“ říká pro iRozhlas.cz Zelenskij. Inspirací je podle něj samotná ukrajinská společnost a její stav. „Žijeme v situaci, kdy se patrně rodí takové myšlenky a příběhy.“

Vasilij Goloborodko pracoval původně jako učitel | Zdroj: Studio Kvartal 95

Ačkoliv seriál konstantně pracuje s nadsázkou, snaží se jeho tvůrci přiblížit realitě, jak je to jen možné. Naprostá většina míst, na kterých se natáčelo, je proto skutečná a pro první sérii bylo nutné vytvořit jenom prostory parlamentu. Hvězdou je v tomto směru sídlo někdejšího prezidenta Viktora Janukovyče známe jako Mežihirja. Právě zde se nachází zmiňovaný lustr, a i když je historka o platební neschopnosti nadsázkou, lustr jako jeden ze symbolů korupce předchozí vlády opravdu existuje. „Pokusili jsme se v maximální možné míře použít opravdové věci a místa, ke kterým se váže nějaká politická historie. Děláme sociální komedii a i její slogan říká, že je založená na budoucích skutečných událostech. Proto čím míň umělého a vymyšleného, tím líp,“ říká Zelinskij s tím, že vilu, ve které je dnes muzeum korupce, byl nejvyšší čas nějak využít.

Televizní prezident se se svou novou pozicí sžívá prakticky celou dobu a ne všechny obřady jsou mu po chuti | Zdroj: Studio Kvartal 95

Inspirace skutečností se projevuje i jinde. Jedním z hlavních témat seriálu je, co moc udělá s člověkem a jeho blízkými. Goloborodkovou rodinu zasypávají dary všichni, co něco potřebují, a kmotři si šuškají, že sám prezident – svým založením čestný muž – tlak nevydrží. Ne korupce, ale tohle je podle Zelinského hlavní problém ukrajinské politiky. „Není nutné nikoho obviňovat, protože když říkáme, že všichni politici jsou kozlové, musíme si uvědomit, že jestli je tam tolik špatných lidí, je to náš problém – a to konkrétní, vnitřní, v tom, že si takové nejenom vybíráme, ale i my jsme takoví. Že když se někam dostaneme, staneme se jinými, chamtivými. Takže největší problém naši politiky je náš problém, lidský,“ vysvětluje.

Sluha národa - seriál založený na budoucích skutečných událostech, tvrdí jeho tvůrci | Zdroj: Studio Kvartal 95

Přesto doufá, že idealistická postava učitele, který věří, že základem úspěchu je těžká práce, čestnost a spravedlnost, pomůže Ukrajině něco změnit a inspirovat jiné. „Velice chci věřit, že takoví lidé se musí objevit. Goloborodko je příklad, symbol prezidentství. Moje osobní přesvědčení je, že to nestačí. Takové symboly se musí objevit i v jiných oblastech. A nezáleží na tom, jestli se takový člověk stane prezidentem nebo ministrem dopravy, energetiky nebo zdravotnictví, je to absolutně jedno. Protože na každém z těchto míst potřebujeme lidi, kteří budou vést.“