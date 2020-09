Ukrajina drží státní smutek za 26 obětí páteční havárie letadla. Tragédii přežil jediný cestující

‚Na takovou tragédii nezapomenete.‘ Itálie drží druhou vlnu koronaviru na uzdě, lidé se z jara poučili

Enrica Grazioliová stále dezinfikuje vše, co do svého bytu přinese, nezve ani přátele na večeři. „Přeháním to? Možná, ale měli jsme tu národní tragédii epických rozměrů, něco takového nezapomenete.“