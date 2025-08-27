Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie ve ‚správnou‘ dobu. Rusové čelí palivové krizi
Ukrajina v posledních týdnech zintenzivnila své vzdálené útoky namířené proti ruským rafinériím a dalším ropným zařízením, to vše v období sklizně a letních dovolených, kdy je spotřeba paliv na vrcholu. Obyvatelé řady ruských regionů i okupovaných územích se tak potýkají s nedostatkem benzinu a strmým nárůstem cen paliv. „Je otázkou, zda se Ukrajincům podaří tohle tempo udržet. Rusku to ale jistě činí problémy,“ říká expert Karel Svoboda.
Ropná rafinérie ve městě Syzraň v Samarské oblasti, volgogradská rafinérie Lukoilu na jihu Ruska, rafinérie ve městě Novokujbjaševsk či Rjazaň, sklad paliv ve Voroněžské oblasti, ale také terminál pro export paliv v přístavu Usť-Luga, který je jedním z klíčových ruských logistických uzlů v Baltském moři. To je jen část ropných zařízení v Rusku, která se v srpnu stala terčem úderů ukrajinských ozbrojených sil.
Podle agentury Reuters tak útoky narušily zhruba 17 procent ruské rafinérské kapacity a zasáhly nejdůležitější sektor ruské ekonomiky, díky kterému režim Vladimira Putina získává prostředky na své válečné tažení proti Ukrajině. Kromě toho Kyjev míří na vlaky s palivem a opakovaně také zaútočil na ropovod Družba, který dopravuje ropu na Slovensko a do Maďarska. Obě země se tak po dobu několika dní potýkaly s přerušením dodávek z Ruska.
Stále častější útoky na ropné rafinérie, terminály, sklady paliv a další klíčová energetická zařízení přitom přicházejí v době, kdy sezonní poptávka po pohonných hmotách v Rusku vrcholí, ať už kvůli letnímu cestování, či sklizni obilí. Zintenzivnění ukrajinských úderů právě v tuto dobu tak podle odborníka na Rusko Karla Svobody není náhodné.
„Je vidět, že jsou ukrajinské útoky intenzivnější. Ukrajina do velké míry využila toho, že Rusové mají na léto plánované odstávky a kapacita je díky tomu snížená. Zároveň s tím je ale zvýšená spotřeba, protože probíhají sklizně a tak dále. Ukrajinci toho využili, zintenzivnili své útoky a dělají to tak, aby výpadky probíhaly v době, kdy je napětí mezi poptávkou a nabídkou největší,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz rusista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Podle novináře a analytika Davida Kiričenka se tak Rusko ocitá v obzvlášť náročné situaci. „Ceny benzinu v Rusku vzrostly na rekordní maxima,“ píše na stránkách think-tanku Atlantic Council Kiričenko, podle kterého se „rozsah sílící krize“ odráží i na záběrech nekonečných front u čerpacích stanic v Rusku a také na okupovaných územích Ukrajiny, které se v poslední době šíří na sociálních sítích.
Kilometrové fronty u stanic
K nedostatku pohonných hmot přitom dochází i navzdory červencovému rozhodnutí zakázat vývoz benzinu do zahraničí, který Moskva učinila právě ve snaze zabránit jeho nedostatku na domácím trhu. Na mnohdy kritické situaci se podepisují právě ukrajinské dronové útoky, které přispívají k raketovému nárůstu cen paliv.
„Rostoucí ceny benzinu se samozřejmě promítají do všeho, protože když zdražuje benzin, zdražuje se doprava. Samozřejmě se to dotýká i každého ruského občana, protože Rusové jsou stejně mobilní jako jakákoliv jiná vyspělejší ekonomika,“ popisuje Svoboda.
„Lidi v přímém přenosu vidí, že ceny benzinu rostou a že se děje něco špatně,“ dodává rusista. Podle něj tak dochází ke „zvláštnímu paradoxu“, kdy mají ceny ropy v posledním půlroce tendenci klesat a být příznivými pro spotřebitele, v Rusku ale ceny za ropné produkty rostou. Server Moscow Times přitom s odkazem na data agentury Reuters píše, že velkoobchodní ceny benzinu od začátku roku vzrostly o přibližně 40 až 50 procentní bodů.
Všímá si toho i vedení ruských okupačních úřadů, včetně šéfa ruské okupační správy na poloostrově Krym Sergeje Aksjonova. Kremlem dosazený politik přiznal problémy se zásobováním pohonnými hmotami už minulý týden v místních médiích a dodal, že se potíže plně nevyřeší, dokud válka s Ukrajinou neskončí.
„Stojany jsou překryty cedulemi ‚Mimo provoz‘… Ve větších městech sice můžete dál tankovat, ale fronty jsou tak na hodinu a půl až dvě,“ uvedl pro Moscow Times jeden z ruských řidičů.
Problémy s nedostatkem pohonných hmot minulý týden popsal také ruský deník Kommersant, podle kterého odborníci čekají zlepšení situace až s příchodem října. „Naše prognóza je prozatím bohužel nepříznivá – s největší pravděpodobností budeme muset počkat ještě nejméně měsíc, než ceny klesnou,“ řekl pro ruský deník Sergej Frolov ze společnosti NEFT Research.
Ruská ekonomika v problémech
Podle amerického Institutu pro studium války tak ukrajinské útoky namířené proti ropným zařízením „dále ohrožují ruskou ekonomickou stabilitu“. S tím souhlasí také rusista z Fakulty sociálních věd, podle kterého je navíc ukrajinská kampaň spojena i s některými druhotnými dopady.
„Rusko nemá zase tak velké skladovací kapacity, a když rafinérie vypadnou, je otázka, co udělat s ropou, kterou vytěží. Ne že by to byl v současné chvíli ten největší problém, v kratší budoucnosti to ale problém být může a najednou budou muset řešit, jak omezit těžbu. A to není jako zapnout a vypnout vodu, je to extrémně složité. Musíte zvažovat, které vrty pozastavit a které naopak nechat běžet. Tohle všechno je pro ně velmi nepříjemné,“ vysvětluje Svoboda.
„Je samozřejmě otázkou, jak velkého rozsahu útoky ještě budou a zda se Ukrajincům podaří tohle tempo udržet. Rusku to ale jistě činí problémy, nemá totiž odkud benzin dovážet,“ dodává.
Ruská ekonomika se přitom už nyní potýká s řadou problémů, které se v posledních měsících neustále stupňují. Jak upozorňuje server Euronews, ruský rozpočtový deficit v roce 2025 dosáhl „rekordních“ pěti bilionů rublů, na válku přitom jde už více než 40 procent ruského rozpočtu. Tlak na ekonomiku se tak neustále stupňuje.
„Nejvíce se teď mluví o výši úvěrů v podnikové sféře. Vzhledem k tomu, že se neinvestuje, pravděpodobně si podniky půjčují na mzdy, což je samozřejmě nepříjemné. Mají taky pokles či stagnaci průmyslové výroby, což s sebou zase nese problémy, zatímco rozpočtový deficit je někde kolem pěti bilionů rublů,“ popisuje Svoboda, podle kterého se v Rusku zároveň propadl trh s automobily.
„Vidíme určitou snahu zvyšovat příjmy do státního rozpočtu, nechtějí ale zvyšovat daně, protože to nevypadá dobře. Vymýšlejí tedy různé okliky od nejrůznějších poplatků přes pokuty a podobné věci. Na tom vidíme velké problémy a je otázkou, jak zareaguje centrální banka s úrokovou mírou. Ta je v současnosti na 18 procentech, už jsem ale četl zprávy, že se chystá její razantní snížení,“ dodává.
Server Euronews nicméně píše, že podle některých zdrojů z ruské vlády se zvýšení daní ukazuje jako nevyhnutelné. „Jinak prostě nebudeme schopní s penězi vyjít, a to ani v případě škrtů ve výdejích na obranu. Příjmy z ropy a plynu klesají a ekonomika to nedokáže plně kompenzovat,“ říkají anonymní zdroje z ruského vedení.
Dalším varovným signálem stavu ruské ekonomiky je pak snaha centrální banky omezit výběry z bankomatů.
„Říkají, že to je kvůli bezpečnosti, ale trochu to zavání tím, čím hrozili už na přelomu roku. Tehdy chtěli zabránit Rusům, aby naběhli do bank a položili bankovní sektor. Pokud by se snížila úroková míra, mohlo by se stát, že Rusové naběhnou do bank, vyberou si peníze, budou chtít utrácet a roztočí tím inflaci. Problémy tedy mohou být i v bankovním sektoru. Přestože se Putin snaží situaci vykreslovat jako skvělou, situace je těžká a rozhodně nemá tendenci se zlepšovat,“ tvrdí Svoboda.
Další neznámou je pak výše inflace, na které se může negativně podepsat i nedostatek pohonných hmot, píše americká stanice CNN. Záviset však bude mimo jiné i na letošní sklizni.
„Data ze sklizní se ale zatím ukazují jako celkem špatná. Mohou za to mrazy, sucho a stejně tak i nedostatek zemědělské techniky, což je důsledek sankcí i zavedení recyklačního poplatku, který se vztahuje i na zemědělskou techniku. Pokud sklizně nebudou valné, opět to vytlačí ceny potravin nahoru a to vytlačí nahoru prakticky všechno. Hrozí tak nový náraz inflace, který by mohl ekonomice přinést velké problémy,“ upozorňuje odborník.
Úspěch ukrajinské taktiky
Ukrajinská strategie zaměřovat své vzdálené útoky vůči ruským rafinériím a dalším ropným zařízením se podle CNN ukazuje jako funkční a smysl dává také podle Institutu pro studium války, podle kterého „neschopnost Kremlu efektivně řešit kritické problémy v energetickém sektoru zpochybňuje ruský narativ“ o tom, že je Moskva schopná dlouhodobě financovat své válečné úsilí namířené proti Ukrajině.
K podobnému závěru dochází také analytik David Kiričenko, podle kterého jsou ukrajinské útoky na infrastrukturu ruského ropného průmyslu navrženy tak, aby přímo zasáhly Putinovu válečnou ekonomiku a podkopaly jeho schopnost pokračovat ve financování jeho invaze.
„Evropští a američtí spojenci Kyjeva se zdánlivě zdráhají zavést přísnější sankční opatření proti ruskému energetickému sektoru, Ukrajinci tak vnímají současnou vlnu dronových útoků jako vysoce účinnou formu ‚přímých sankcí‘,“ píše Kiričenko, podle kterého tak Putinův režim čelí palivové krizi a ukrajinské údery v hloubi Ruska mu ukazují, že má důvod k obavám.
Odborník z Fakulty sociálních věd však vnímá zintenzivněné údery Kyjeva především jako snahu zvýšit nespokojenost ruského obyvatelstva. Problémy s nedostatkem a vysokými cenami benzinu se Rusů přímo dotýkají, ukrajinské údery tak jejich každodenní život značně narušují.
„Celá strategie ruského vedení spočívala v tom, že Ruska jako takového se válka vůbec nedotkne. Cílem je toto zdání narušit tím, že ceny benzinu vyletí nahoru. Například v Kazachstánu to v roce 2022 způsobilo obrovské nepokoje a pravděpodobně na to míří i Ukrajinci,“ domnívá se Svoboda.
„Samozřejmě je to i snaha omezit příjmy z prodeje benzinu. To může způsobit problémy, nicméně problémy v zásobování ruské armády bych nečekal, protože ruská armáda bude vždy jednoznačnou prioritou. Myslím si tedy, že to hodně směřuje k podkopání režimu tím, že benzin bude drahý,“ vysvětluje rusista, podle kterého se ale teprve ukáže, do jaké míry bude tato ukrajinská strategie úspěšná.
„Je úspěšná v tom, že omezuje ruské příjmy, druhá věc ale je, že je nikdy nevynuluje. Žádná strategie není tou stříbrnou kulkou, která by druhého položila. Strategie je tedy úspěšná, protože ceny benzinu v Rusku rostou, ale je otázkou, jak se to promítne do nespokojenosti obyvatelstva. To zatím nevíme,“ uzavírá.