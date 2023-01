Němci jsou s neochotou poslat tanky Leopard na Ukrajinu v menšině, jde přitom o čas, říká analytička

„Upřímně jsme si promluvili o tancích Leopard a budeme v tom pokračovat,“ prohlásil ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov po jednání se svým německým protějškem Borisem Pistoriem na americké vojenské základně v Rammsteinu. Konečné rozhodnutí o dodávce německých tanků ale proti očekávání nepadlo. „Problémy jsou v německé sociálně demokratické straně,“ vysvětluje pro Radiožurnál analytička CEVRO Institutu Martina Heranová. Berlín / Praha 16:14 21. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tanky Leopard2 při cvičení NATO v Lotyšsku | Zdroj: Reuters

Po celé Evropě je nyní ve skladech na 2 000 tanků Leopard. Ukrajinský prezident Zelenskyj věří, že tři stovky z nich by mohly pomoci Ukrajině porazit Rusko. Proč tedy Německo pořád ještě váhá a chce, aby to bylo součástí širší dohody v rámci NATO?

Problém je jiný, než se možná prezentuje navenek. Není přímo ve vládě jako takové, ale v hlavní koaliční straně sociálně demokratické vedené kancléřem Scholzem. Strana má vztah k Rusku takový, že nechce udělat nic, co by nějakým způsobem Rusko vyprovokovalo – je to kvůli tradičním vazbám z minulosti a ekonomickým zájmům kruhů, které na ni jsou napojeny.

Když se podíváme na situaci ve vládní koalici, pro dodání tanků Leopard jsou jak Zelení, tak koaliční liberálové z FDP, podporuje to i opoziční konzervativní CDU/CSU. Hlavním blokátorem na politické scéně je tedy skutečně sociální demokracie.

Musím ještě připomenout, že německý zbrojní průmysl je připraven tanky dodat. Ve skladech jich má opravdu hodně a několik zástupců německých zbrojařských firem se vyjádřilo, že jsou opravdu ochotni a připraveni tanky skutečně dodat. Problém je tedy trochu jinak, než se veřejně prezentuje a musí si to především rozhodnout německá vláda. Už ale nemůže nadále váhat, protože tanky jsou připraveny.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg také řekl, že podle něj existují dobré důvody pro dodávky a dobré důvody proti. Co tedy podle NATO vypovídá proti zaslání těchto tanků na Ukrajinu?

Nedomnívám se, že by z pohledu NATO měly být nějaké výraznější překážky k dodání. Nevím, jestli tím nemyslel, aby to nějakým způsobem nevyprovokovalo Rusko dál. My ale ze strany Ruska po celých posledních několik měsíců slýcháme, že když dodáme Ukrajině novou techniku, bude to pro ně další agresivní krok a vyvolá nějakou reakci.

Ostatně takto třeba reagovali na rozhodnutí dodat Ukrajině systémy protivzdušné obrany Patriot. Jenomže to je vždy takové rétorické, nic se nestalo. Tím pádem bych se ruské reakce v případě dodání tanků na Ukrajinu neobávala.

Jde o čas

Americký ministr obrany Lloyd Austin prohlásil, že válka na Ukrajině je teď v rozhodující fázi a jednání spojenců je teď pod drobnohledem nejen Moskvy, ale také historie. Podle britské rozvědky jsou ale boje na Ukrajině nyní na mrtvém bodě? Jde tedy skutečně o čas?

Jde o čas. Když vidíme, jakým způsobem boje na současné frontě vypadají, tak to vypadá, že se linie fronty výrazně nepohybuje ani na jednu ani na druhu stranu. Musíme si ale uvědomit, že se neustále každý den spotřebovává velké množství munice při bojích mezi Ukrajinci a Rusy.

Ukrajina skutečně potřebuje dodávky jak techniky, tak munice a podporu musíme udržet, protože jinak by se mohlo stát, že by ruská strana mohla získat převahu, což si nikdo nepřeje. Konflikt bude skutečně asi opravdu dlouhý, ale co se týče podpory Ukrajiny, nesmíme polevit.

Když Německo teď tedy váhá s dodávkou tanků Leopard a chce, aby byla součástí širší dohody v rámci NATO, mohl by být problém v souhlasu aliance?

Myslím si, že co se týče podpory dodávek tanků Leopard na Ukrajinu, tak slyšíme spíš hlasy pro, což jsou Poláci, severské státy, Britové. Nevím kdo kromě Němců, respektive německé vlády vedené sociální demokracií, by mohl být v rámci aliance proti.

Máme tu sice země jako Maďarsko s problematickým přístupem k Ukrajině, ale záleží, jak velkou a širokou koalici si Německo představuje, co se týče podpory dodání tanků na Ukrajinu. Jestli musí být jednomyslná, nebo stačí většina zemí, která by s dodáním zbraní souhlasila.

Když nechám stranou dodávky tanků Leopard, je po schůzce v Rammsteinu jasnější s jakou vojenskou pomocí může teď Ukrajina počítat? Schůzka se údajně soustředila na posílení ukrajinské protivzdušné obrany.

Soustředila se jak na posílení protivzdušné obrany, tak na dodání těžké techniky. Řada zemí sama za sebe přislíbila, že dodá Ukrajině jak zbraně, které posílí její protivzdušnou obranu, tak těžkou techniku.

Američané tak například přislíbili dodání obrněných bojových vozidel Striker, Britové přislíbili tanky Challenger. Jednotlivé země se opravdu snaží dodat to, co mohou. A to je tedy jak protivzdušná obrana, tak těžká technika.