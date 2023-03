Trump by dojednal mír i za cenu odevzdání části Ukrajiny Rusku. McCarthy odmítl Zelenského pozvání

Šéf americké Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy odmítl pozvání do Kyjeva. K návštěvě ho vyzval v televizi CNN ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, aby si McCarthy udělal obrázek o potřebě americké pomoci. Republikán mu ve vysílání této stanice vzkázal, že má informací dostatek a že na Ukrajinu jezdit nepotřebuje. Washington 7:44 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikánský uchazeč o funkci amerického prezidenta Donald Trump řekl, že by vyjednal mír i za cenu odevzdání části Ukrajiny Rusku | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Zelenskyj se snaží udržet americkou pomoc Kyjevu aspoň na dosavadní úrovni. U americké veřejnosti ale podle průzkumů podpora pomoci Ukrajině oslabuje.

Současnou formu pomoci zpochybnil v minulosti i sám McCarthy. Ten je ve funkci šéfa Sněmovny reprezentantů závislý i na podpoře silně protrumpovského křídla republikánů, které vystupuje proti pomoci Ukrajině.

Sám bývalý prezident a kandidát pro volby v příštím roce Donald Trump v rozhlasové show Seana Hannityho řekl, že by válce prý zamezil. Přinejhorším prý tak, že by vyjednal dohodu, podle které by Ukrajina odevzdala Rusku část svého území.

