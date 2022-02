Na ubytovně pro přesídlence z Donbasu nyní žije 175 sociálně potřebných, k návratu se stavějí skepticky

Obyvatelé ubytovny pro přesídlence z Donbasu, kterou východoukrajinské město Charkov postavilo spolu s mezinárodními organizacemi, se k návratu do svých původních domovů stavějí skepticky. Svítá jim však naděje, že pro ně stát postaví důstojnější bydlení. „V zásadě přišli jenom s tím, co dokázali pobrat,“ říká o zdejším osazenstvu Artur Stacenko, ředitel modulového městečka. Reportáž Charkov (Ukrajina) 14:21 8. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vchod do ubytovny pro přesídlence z Donbasu na snímku ze 7. února 2022, kterou východoukrajinské město Charkov postavilo spolu s mezinárodními organizacemi. | Foto: Adam Blažej | Zdroj: ČTK

Momentálně se v modulovém městečku, jak se oficiálně říká ubytovacímu komplexu složenému ze zhruba deseti podlouhlých ubikací na periferii druhého největšího ukrajinského města, nalézá přístřeší 175 sociálně potřebných. Celkově jím ale prošlo už na 1500 lidí z částí Luhanské a Doněcké oblasti, které od roku 2014 ovládají Ruskem podporovaní separatisté.

Ljudmila Bobovová našla ve městečku útočiště v roce 2015 poté, co o rok dříve spolu s manželem a starou matkou utekla z Luhanské oblasti.

„Se dvěma invalidy v rodině to máme složité,“ líčí sympatická 59letá dáma, která se nyní živí opravováním oblečení. Za ta léta na ubytovně si zvykla natolik, že se nyní cítí Charkovankou.

„Hodně složitá otázka,“ odpovídá pak na dotaz, zda se plánuje do Luhanské oblasti někdy vrátit. „Nevím, co by se muselo stát. Možná někdy, ale určitě ne brzy,“ dodává.

Na svůj dům, který musela v Donbasu opustit, se od té doby z obav o bezpečnost ani nikdy nešla podívat. Její pochyby umocňuje současné napětí kolem Ukrajiny, která podle západních zemí nyní čelí bezprostřední hrozbě invaze desetitisíců ruských vojáků soustředěných nyní na druhé straně hranice.

Válka s Ruskem?

A myslí tedy v Charkově na možnou válku s Ruskem? Podle Bobovové je to různé - někdo o tom neuvažuje vůbec, jiný naopak hltá každou zprávu v médiích. Většina se ale stará jen a pouze o své živobytí.

„Nejsme experti na politiku a nevíme, co bude. Nikdo se nás taky na nic neptá,“ doplňuje ji s úsměvem na rtech Stacenko. „Jak nám řekl náš prezident: nestrachujte se,“ dodává teď už se zcela zřetelnou ironií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v posledních dnech snaží mírnit obavy z ruského útoku a vyzývá Ukrajince, aby nepanikařili.

Ředitel ubytovny pokračuje ve výkladu při procházce areálem. „Pomalu se rozpadá,“ ukazuje na vzniklou mezeru mezi dvěma obytnými buňkami. Je tlustá jako prst, v sychravém únorovém počasí skrz ni táhne a ven uniká drahocenné teplo.

„Ze státního rozpočtu jsme za celých osm let existence neviděli ani kopějku,“ uvádí s tím, že se však možná blýská na lepší časy.

Městečko totiž nedávno navštívila ukrajinská ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných oblastí Iryna Vereščuková a slíbila, že namísto dosluhujících prefabrikovaných buněk vyrostou pro zdejší obyvatele nové třípatrové domky. To podle Stacenka dodává místním naději na lepší život.