Půjčili si dodávku a vyrazili s pomocí na hranice. Zpátky mladíci svezli dva Ukrajince a Jacoba z Konga

Hlavním cílem lidí prchajících před ruskou agresí z Ukrajiny je Polsko. Běžencům, kteří se dostanou do přijímacích středisek za polskými hraničními přechody, pomáhají dostat se dál do vnitrozemí místní samosprávy i dobrovolníci. A nejsou to jen Poláci. Přijíždějí i auta z Německa, Dánska, nebo také Česka. Zájem o bezplatnou dopravu soukromými auty ale není ze strany uprchlíků velký. Raději volí cestu vlakem. Někteří se ale nechají rádi svézt. Od zpravodaje z místa Przemyśl (Polsko) 10:32 1. března 2022

Lukáš a Honza jsou kamarádi z Trutnova, dodávku si půjčili z práce

Lukáš a Honza jsou kamarádi z Trutnova a na polských hranicích s Ukrajinou nabízejí zdarma odvoz do Čech, zájemci ale reagují až když vykřikují, že jedou přes Krakov. „Máme tři lidi,“ říká Lukáš a Honza ho doplňuje: „Máme plné auto, takže náš cíl byl splněn.“

„Napadlo nás se sebrat, nakoupit jídlo, pití, veškeré věci, odvezli jsme to na hranici. Tam si to vzali a teď jedeme domů. Nechceme jet na prázdno, tak nám to vyšlo, že jsme vzali i lidi,“ vysvětlují důvod své cesty kamarádi, kteří si půjčili dodávku z práce.

Jedním z cestujících je i Jacob z Konga, kterému spadl kámen ze srdce, když se mu konečně podařilo najít dopravu do Krakova. Než jsme potkali Lukáše s Honzou, prochodili jsme parkoviště u výpadovky k hranici a ptali se, jestli by ho někdo nevzal. Odpovědi zněly, že odvážejí hlavně ženy a děti, nebo nejdřív Ukrajince, a to Konžan Jacob už od pohledu není. Přitom si tento student obchodního managementu při útěku z Kyjeva prožil svoje. V zimě, na neznámém místě, kde nikoho neznal.

V Krakově žije jeho sestra. Je vdaná a má práci. U ní možná bude moci začít nový život.

Dalšími cestující jsou paní Mariana s Olehem ze Lvovské oblasti. Hranici překonávali autobusem dva dny. Na přechodu byly davy lidí. „Máme v Krakově známého a s ním poletíme do Španělska za tetou,“ přibližuje další cíl cesty Oleh.

Zavazadla jsou naložená. „Co jsme plánovali, to se splnilo,“ má z cesty radost Lukáš. „Mám radost, vyšlo to nad očekávání. Nečekal jsem, že se nám povede úplně všechno, co jsme dopředu plánovali,“ uzavírá spokojeně Honza.