OSN: Více než 3,5 milionu lidí uprchlo od začátku války z Ukrajiny, dva miliony zamířily do Polska

Z Ukrajiny už před válkou uprchlo přes 3,5 milionu lidí, více než dva miliony uprchlíků od 24. února překročily hranice do Polska. V nové bilanci to v úterý uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) potřebuje půl milionu ukrajinských uprchlíků v Polsku psychologickou pomoc. Ženeva 13:18 22. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pondělí přes polské hraniční přechody přešlo na 30 tisíc tisícdalších lidí prchajících z Ukrajiny (Ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Podle OSN je k úterý evidováno 3 528 346 uprchlíků z Ukrajiny. Největší nápor je nadále na hranicích s Polskem, které za poslední téměř čtyři týdny překročilo 2,141 milionu uprchlíků, uvedla polská pohraniční stráž. V pondělí přes polské hraniční přechody přešlo na 30 tisíc dalších lidí prchajících z Ukrajiny.

Válka zanechává rány i na duši. Uprchlíkům z Ukrajiny pomáhají v Polsku také psychologové Číst článek

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala podle OSN největší uprchlickou krizi od druhé světové války. Statisíce lidí zamířily i do Moldavska, Rumunska, Maďarska, na Slovensko, ale také do Česka nebo Německa. Až 90 procent uprchlíků tvoří ženy a děti, podle Dětského fondu OSN (UNICEF) z vlasti do bezpečí odjelo přes 1,5 milionu dětí.

Vážné duševní problémy

Ukrajinská prokuratura na sociální síti Telegram uvedla, že při bojích zahynulo 177 dětí, dalších 155 utrpělo zranění. Nejvíce dětských obětí hlásí města Kyjev, Charkov a Černihiv.

Zhruba půl milionu uprchlíků, kteří odešli z Ukrajiny do Polska, potřebuje podporu kvůli narušení duševního zdraví a 30 tisíc uprchlíků trpí vážnými duševními problémy, řekla v Ženevě zástupkyně WHO v Polsku Paloma Cuchiová. Uprchlíci přicházející do Polska podle ní trpí mnoha zdravotními problémy včetně průjmů a dehydratace. Nejvíc ale potřebují pomoc kvůli prodělaným traumatům, uvedla Cuchiová.

WHO v úterý rovněž informovala, že jen do 18. března při útocích na ukrajinská zdravotnická zařízení přišlo o život 15 lidí a dalších 37 bylo zraněno.