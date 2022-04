Ukrajinci se vrací zpátky do vlasti. ‚Už je tam klidněji a spousta práce,‘ vysvětlují cestu přes hranice

Sirény ohlašující letecký poplach, pytle s pískem střežící vjezdy do téměř každé vesnice a billboardy v ukrajinských barvách. Právě tak se na západní Ukrajině nejčastěji připomíná válka. Situace je tam výrazně klidnější než ve zbytku země. Někteří uprchlíci se proto rozhodli vrátit domů. Přemyšl 19:36 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je potřeba zasadit, vysít pšenici.“ Část Ukrajinců se vrací domů do vlasti (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na hraničním přechodu nedaleko polského města Přemyšl se tak teď tvoří fronty kamionů a aut, které směřují na Ukrajinu. Před několika týdny tudy v opačném směru utíkalo denně tisíce lidí do bezpečí. Ti, kteří se teď vrací, věří, že doma už bude klidněji.

„Vezu jednu rodinu z města Vinice. Byli v Itálii a teď jedou domů. Celkem pět lidí. Usoudili, že už je u nich klid a je potřeba se vrátit. Tak se vrací domů,“ povídá ve frontě před hranicí řidič dodávky Viktor. Od začátku války převáží uprchlíky pryč z Ukrajiny do Rumunska nebo Itálie. Teď naopak bere některé rodiny zpět hlavně na západní Ukrajinu.

„Je potřeba zasadit, vysít pšenici, zemědělci jsou to,“ dodává řidič a ukazuje, že vozí taky humanitární pomoc, protože jsou „hodně potřeba léky a prášky proti bolesti pro vojáky“.

Než Viktor znovu vyjede, plánuje se zastavit ještě doma v Černivcích na jihu Ukrajiny nedaleko hranic s Rumunskem.

Paní Natálie s dcerou Lilou doma nebyly už několik týdnů. „Odvezla jsem děti do Polska za mužem, který už tam několik let pracuje. Syna jsem tam nechala a s dcerou se vracíme domů“. Míří do Ternopilské oblasti. „Je tam klid, ale když se ozvou sirény, raději zůstáváme ve sklepě. A taky padají úlomky z raket. To nás vyděsilo, proto jsme utekli,“ říká.

Z Polska se matka dvou dětí vrací autem, které si tam koupili v bazaru. „Náš ukrajinský prezident rozhodl, že si můžeme přivézt jedno auto bez toho, abychom museli platit clo,“ vysvětluje Natálie a plánuje, že až přijede domů, vyhodí prošlé potraviny z lednice, pouklízí a začne pracovat na zahradě.

Teď má ale před sebou ještě nejmíň hodinové čekání na hranici. Na druhé straně postává před pasovou kontrolou hlouček lidí. Ti se naopak snaží z Ukrajiny utéct. Situace na východě země se totiž každým dnem zhoršuje.