Mír má v rukou Zelenskyj. USA za zády Ukrajinců nic nepodnikají, říká americká velvyslankyně při NATO

Spojené státy nepozorují, že by konflikt na Ukrajině zamrzal, jak minulý týden varoval velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj. Ukrajině se naopak daří Rusko vytlačovat, tvrdí jedna z nejvlivnějších diplomatek v Severoatlantické alianci Julianne Smithová v rozhovoru pro Radiožurnál. Velvyslankyně USA při NATO také věří, že americká pomoc Kyjevu bude pokračovat i přes aktuální problémy s jejím schvalováním v Kongresu. Rozhovor Brusel/Praha 8:17 9. listopadu 2023

Podle generála Zalužného válka na Ukrajině přechází do pozičních bojů a hrozí zamrznutí konfliktu s Ruskem. Jak vy byste hodnotila situaci na Ukrajině na základě vašich informací? Hrozí tam opravdu zamrzlý konflikt?

Z amerického pohledu jsme v posledních měsících viděli postup na bojišti. Viděli jsme posouvání hranic na místech, která Rusko na Ukrajině obsadilo. Když se vrátíte na samotný začátek konfliktu, tak podle našich odhadů Ukrajinci získali nazpátek 50 procent území, které Rusové původně zabrali.

Z našeho pohledu je to tak pozitivní vývoj a věříme, že s pokračující podporou nejen ze strany Spojených států, ale i dalších 49 států, které Ukrajině poskytují vojenskou pomoc, Ukrajinci budou úspěšně pokračovat na bojišti a ve vytlačování ruských jednotek ze země.

Ohledně této pomoci Ukrajina, podle nedávných vyjádření Valerije Zalužného, teď potřebuje nové technologie a nové bojové schopnosti. Co jí ještě můžou poskytnout země NATO a konkrétně Spojené státy oproti tomu, co dodávají už nyní?

O tom vedeme s našimi spojenci debatu každý měsíc. Jak víte, Spojené státy vedou tzv. Kontaktní obrannou skupinu pro Ukrajinu a každý měsíc si náš ministr obrany Austin a ostatních 49 členů této skupiny sedají k jednomu stolu, kde nám naši ukrajinští přátelé říkají, co aktuálně potřebují.

Spojenci na to reagují a poskytují to, co je zrovna v ten moment zapotřebí. Takhle se to opakuje každý měsíc. A pokaždé je to něco jiného. Na počátku měli Ukrajinci velký zájem o protitankové systémy Javelin a Stinger. Potom jsme dlouho řešili munici.

Pak byl hlavní zájem o protivzdušnou obranu, obrněná vozidla a dělostřelectvo. Teď naposledy to byly střely dlouhého doletu. Spojené státy jim poskytly několik raket ATACAMS s doletem přes 160 kilometrů. Jsme přesvědčeni, že Ukrajincům pomohly.

Co se týče technologií, tam jsou podle nás špička v kreativitě jejich využívání na bojišti. Že dokážou vzít nové vybavení a propojit ho s technikou ze sovětských dob, což pak přináší zajímavé efekty na bojišti.

Až tahle válka skončí, tak nás bude velmi zajímat, jak s tím pracovali a dávali je dohromady. Musím říct, že naši ukrajinští přátelé se v tomhle opravdu vyznají a udělali na nás velký dojem, jak dokážou tyhle nové technologie používat.

Jak to vypadá se stíhačkami F-16, jejichž poskytnutí Ukrajině z Nizozemska a Dánska schválily Spojené státy v létě? Už je jasné, kdy je Kyjev dostane?

Zatím ještě nemáme časový harmonogram, kdy Ukrajinci budou moct začít s F-16 létat. Už několik zemí ale začalo s výcvikem ukrajinských pilotů. Kromě Nizozemska a Dánska bych tady vyzdvihla Rumunsko, které hostí část toho výcviku.

Ten probíhá také ve Spojených státech. Teď se ten výcvik budeme snažit urychlit, abychom měli připravené piloty, až nastane ten moment, kdy do nich budou moct na Ukrajině usednout.

To je ale něco, co nejde udělat přes noc. Zabere to nějaký čas. Takový výcvik netrvá pár týdnů, ale několik měsíců. Budeme se ho však snažit dotáhnout do konce co nejrychleji, jak to jen bude možné.

Pohon pro americkou pomoc

Pokud mluvíme o nové pomoci Ukrajině, ta ve Spojených státech ale naráží na situaci v Kongresu, kde proti dalšímu balíčku prezidenta Bidena ve výši přes 60 miliard dolarů stojí republikánská většina. Kdy se podaří tuto pomoc odblokovat?

My věříme, že budeme moct dál podporovat naše přátele na Ukrajině. Máte pravdu, že u nás doma se o tom vedou debaty, ale jsme přesvědčení, že jak demokrati, tak republikáni rozhodně podporují Ukrajince a hodlají v tom pokračovat.

Nemyslím si, že vedoucí úloha Spojených států v tomto ohledu uvadá nebo že bychom o ni měli mít strach. Bude nám to jenom ještě nějaký čas trvat, než si tohle doma vyřešíme. Naši přátelé u vás v Česku i na Ukrajině si ale mohou být jistí, že vůdčí role Spojených států v této věci bude pokračovat.

Naštěstí to není jenom o Spojených státech, ale o všech 49 zemích, které poskytují Ukrajině vojenskou pomoc, včetně Česka, které dalo na podporu Ukrajinců už půl miliardy eur. Jsem si tak jistá, že ta podpora bude pokračovat nejenom ze Spojených států, ale napříč všemi státy Kontaktní skupiny.

Nehrozí ale, že s blížícími se americkými volbami v příštím roce bude poskytování pomoci Ukrajině ze strany Spojených států ještě složitější než teď?

Je těžké odhadnout, jak ty volby dopadnou. Bude to až za rok. Když se ale podíváme na průzkumy veřejného mínění ve Spojených státech, tak v nich velká většina Američanů stále podporuje pomoc Ukrajině. To samé platí také o Kongresu.

Nedávno jsem se setkala s mnoha členy Kongresu, když jsem před několika týdny přivezla do Washingtonu všechny velvyslance při NATO. Tam jsme od mnoha kongresmanů zcela jasně slyšeli, že chtějí, aby americká podpora Ukrajině pokračovala.

Američané podle mě dobře rozumí tomu, co je na Ukrajině v sázce. Že to není jenom o tom, že Ukrajina brání svoje území, ale že brání naše hodnoty. Jsem přesvědčená, že tohle bude dál pohánět i americkou pomoc Ukrajině.

Žádný tlak na Kyjev

V souvislosti s těmito obtížemi při prosazování nové americké pomoci se objevily zprávy, které přinesla americká televize NBC, že USA a další západní spojenci řešili s Ukrajinou, za jakých podmínek by přistoupila k mírovým jednáním s Ruskem. Vede se s Kyjevem debata o takové možnosti?

Tohle bych ráda vyjasnila, protože kolem toho bylo dost dohadů. Postoj Spojených států je takový, že si Ukrajinci sami určí podmínky, za kterých zasednou k vyjednávacímu stolu. Nebudeme to rozhodovat my.

Podporujeme teď jejich obranu ukrajinského území a podporujeme snahy prezidenta Zelenského při prosazování jeho desetibodového mírového plánu. Podporujeme také to, aby se státy mohly kdykoli sejít a mluvit spolu o výhledech na mír. V zákulisí se ale opravdu nic neodehrává.

Nic se neděje za zády našich ukrajinských přátel. To necháváme naprosto v rukou prezidenta Zelenského a jeho týmu. My je podpoříme, až na to budou připraveni. V tuhle chvíli jim ale chceme hlavně pomoci, aby se dostali do co nejlepší pozice na bojišti, než ty rozhovory někdy v budoucnu začnou.

Takže na Ukrajinu ani Spojené státy, ani jiná západní země v tomhle netlačí?

Ne.

Díky za rozhovor pro Český rozhlas.

Já děkuju vám.