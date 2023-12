Zablokovaná pomoc pro Ukrajinu. Biden varoval před ohrožením NATO, republikány ale nepřesvěčil

Ze Spojených států přicházejí na Ukrajinu zprávy, ze kterých tamní vedení nemá radost. V americkém Senátu se zatím nezačne projednávat poskytnutí dalšího balíku peněz na zbrojí pomoc Ukrajině. V hlasování senátoři neschválili zahájení debaty o desítkách miliard dolarů na financování zbraňových dodávek Ukrajině, Izraeli a dalším zemím. Od stálého zpravodaje Washington 18:47 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikáni v americkém Kongresu blokují pomoc nejen Ukrajině. Ta aktuální vyprší s koncem roku (archivní foto) | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Prezident Biden žádá Kongres o téměř 160 miliard dolarů, v přepočtu 2,4 bilionů korun. Necelá třetina má být určena pro Ukrajinu, další pro Izrael, pro jihovýchodní Asii, hlavně pro Tchaj-wan a část i na posílení ochrany jižních hranic.

Návrh se ale už v říjnu zasekl ve Sněmovně reprezentantů. Ta totiž neměla tři týdny předsedu, a tak nemohla nic projednávat.

Amerikanista: Republikáni i demokraté při jednání o podpoře Ukrajiny a Izraele využívají vydírací techniky Číst článek

Návrh nejprve putoval do Senátu, kde ale narazil na obstrukce jak republikánských senátorů, tak i jednoho demokrata. Prezident proto apeloval na senátory, že neschválit balík pomoci pro Ukrajinu je vlastně velký vánoční dárek Vladimiru Putinovi a Spojené státy ukážou svoji slabost. Upozornil, že bez americké pomoci může Ukrajina Rusku podlehnout.

„Jestli si Putin vezme Ukrajinu, nezastaví se. Půjde dál a napadne spojence v NATO. Pak budeme mít jako členové Aliance závazek bránit každý centimetr území NATO. Potom ale nastane něco, k čemuž nechceme směřovat – američtí vojáci budou bojovat s těmi ruskými,“ apeloval Biden před senátory. I přesto zatím návrh další finanční pomoci Ukrajině v Senátu neprošel.

Obstrukce

Senátoři obstruováním zdržují zahájení debaty o zmíněném návrhu zákona. V Senátu by totiž zřejmě prošel, jelikož mají demokraté těsnou většinu.

Když si ale jedna ze stran nepřeje vůbec o zákonu začít jednat, tak buď odhaluje zahájení, nebo ukončení debaty. Této obstrukci se říká filibuster a dá se překonat jen hlasováním třípětinové většiny. Tu ale tedy demokraté v Senátu nemají. Nemohou se tak ani dostat k schvalování samotného návrhu.

Jestli USA neschválí podporu, budeme muset seškrtat některé výdaje, říká ukrajinská poslankyně Číst článek

Republikánští senátoři tak činí, jelikož žádají nejenom víc peněz na ochranu jižních hranic – v balíku je přislíbeno 20 miliard dolarů – chtějí ale také změnu celého azylového systému. Jejich záměrem je, aby bylo snazší deportovat neúspěšné žadatele o azyl tak, aby museli čekat na pohovor s imigračním soudcem až na mexické straně hranice.

Předseda senátní většiny demokratů Chuck Schummer v Senátu nabízel republikánům, že se k zákonu vytvořili dodatky, které by se schvalovaly samostatně. Ale i to republikánští senátoři odmítli.

Dohoda?

Američtí senátoři sice neodmítli přidat peníze na zbrojní pomoc Ukrajině definitivně, prostor pro dohodu ještě existuje, ale rozhodování se oddálí. I kdyby dosáhli kompromisu, nestihnou to před vánoční přestávkou.

,Něco se stalo na poslední chvíli.‘ Zelenskyj zrušil projev v Senátu USA, měl vyzvat k podpoře Ukrajiny Číst článek

V polovině ledna a na začátku února jsou termíny, kdy skončí provizorní financování federálních úřadů, institucí a kongresmani se musí dohodnout na novém rozpočtu. Pomoc Ukrajině a dalším zemím se tak opět odsune někam do pozadí.

Jak upozornil mluvčí Bílého domu pro otázky národní bezpečnosti John Kirby, čas hraje proti Ukrajině a peníze pro ni jsou v americké pokladně jenom do konce roku.

Uvedl, že bez nových peněz od Kongresu nebudou Spojené státy schopny poskytnout Ukrajině další bezpečnostní pomoc. Není odkud peníze vzít. To, co už bylo schválené, vydrží jenom do konce roku. Zima přitom může být pro obranu Ukrajiny klíčová, protože Vladimir Putin může znovu ohrozit energetickou infrastrukturu a mučit lidi chladem.